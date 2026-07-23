Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर अजय पांडेय ने कार्यभार संभाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: प्रधान डाकघर के नए प्रवर पोस्टमास्टर के रूप में अजय पांडेय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता

Gorakhpur News: प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर अजय पांडेय ने कार्यभार संभाला

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रधान डाकघर के नए प्रवर पोस्टमास्टर के रूप में अजय पांडेय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण डाक सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रधान डाकघर में आने वाले ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मचारियों का समय से और नियमित ऑफिस आना भी सुनि​श्चित करेंगे। उन्होंने प्रधान डाकघर का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कुछ कर्मचारी दोपहर बाद तक ऑफिस में थे, उन कर्मचारियों से लि​खित में स्पष्टीकरण मांगा है।

ये भी पढ़ें:अनियमित तबादलों की पीएमओ से शिकायत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।