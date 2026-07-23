Gorakhpur News: प्रधान डाकघर के प्रवर पोस्टमास्टर अजय पांडेय ने कार्यभार संभाला
Gorakhpur News: प्रधान डाकघर के नए प्रवर पोस्टमास्टर के रूप में अजय पांडेय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता
Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रधान डाकघर के नए प्रवर पोस्टमास्टर के रूप में अजय पांडेय ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण डाक सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। प्रधान डाकघर में आने वाले ग्राहकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कर्मचारियों का समय से और नियमित ऑफिस आना भी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने प्रधान डाकघर का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कुछ कर्मचारी दोपहर बाद तक ऑफिस में थे, उन कर्मचारियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है।
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