Gorakhpur News: रेलवे महाप्रबंधक से प्रमुख मुद्दों पर वार्ता कर सौंपा ज्ञापन
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक उदय बोरवणकर से मिलकर वार्ता की। वार्ता
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक उदय बोरवणकर से मिलकर वार्ता की। वार्ता में कर्मचारियों के हितों, पदोन्नति में अनियमितताओं, कार्यस्थल की मूलभूत सुविधाओं और भत्तों से जुड़े मु्द्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने• कांटावाला संवर्ग के 12 घंटे के कठिन ड्यूटी रोस्टर को 8 घंटे करने, गेटमैन के लिए 8 घंटे की ड्यूटी रोस्टर व्यवस्था को अविलंब लागू करने की मांग की गई। साथ ही सीबीटी चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और मेरिट लिस्ट सार्वजनिक व आरबीई निर्देशों के तहत मेरिट और विकल्प प्रणाली लागू करते हुए रिक्त पदों पर पास अभ्यर्थियों करने की मांग की गइ।प्रतिनिधिमंडल
ने कर्मचारियों के दैनिक कार्य-जीवन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अन्य मुद्दों की ओर भी महाप्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया। महाप्रबंधक ने कहा कि सभी मांगों की समीक्षा कर त्वरित एवं न्यायसंगत निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। बैठक में रमेश मिश्रा, विनोद कुमार राय, संजय यादव, गौरव आदि उपस्थित रहे।
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