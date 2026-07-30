Gorakhpur News: छेड़छाड़ के आरोपी तांत्रिक पर सोशल मीडिया से चरित्र हनन का आरोप
Gorakhpur News: चौरीचौरा थाना क्षेत्र की एक महिला ने एक कथित तांत्रिक पर सोशल मीडिया पर जातिसूचक और अश्लील टिप्पणियाँ करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि तांत्रिक ने उसके खिलाफ पहले छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। चौरीचौरा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने उसी गांव के एक कथित तांत्रिक पर सोशल मीडिया के माध्यम से जातिसूचक और अश्लील टिप्पणियां कर चरित्र हनन करने का आरोप लगाया है। महिला ने इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत दी है। पुलिस जांच में जुट गई है। महिला ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले उक्त तांत्रिक के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 20 जुलाई की रात तांत्रिक अपने चार अज्ञात साथियों के साथ उसके घर पहुंचा और अश्लील हरकत करते हुए कपड़े उतारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तांत्रिक और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तांत्रिक का चालान भी किया था।महिला
के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर उसका नाम और पता बताते हुए अश्लील तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। महिला का कहना है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची है। प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।