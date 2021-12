चोरी की दो मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

खजनी। हिन्दुस्तान संवाद

खजनी क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक खजनी के नेतृत्व में उ.नि. बबलू कुमार मय हमराह का. ओमप्रकाश सिंह, का. रविन्द्र यादव मुखबिर की सूचना पर शनिवार को समय 08.30 बजे काली मंदिर के पास कस्बा उनवल से अभियुक्त रमेश मौर्या पुत्र विश्वनाथ मौर्या निवासी वार्ड नं 2 कस्बा संग्रामपुर को चोरी की मोटर साईकिल नं. UP 53 BF 4130 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर उसके घर से चोरी की एक और मोटर साईकिल UP 53 BY 1044 बरामद किया गया म.अ.सं. 316/2021 धारा 411,413 पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेज दिया गया ।