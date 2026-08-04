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Gorakhpur News: समूह की महिलाओं के खातों से लाखों रुपये निकालने का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सहजनवा थाना पुलिस ने समूह की महिलाओं के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर लाखों रुपये निकालने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Gorakhpur News: समूह की महिलाओं के खातों से लाखों रुपये निकालने का आरोपी गिरफ्तार

Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा थाना पुलिस ने समूह की महिलाओं के बैंक खातों से धोखाधड़ी कर लाखों रुपये निकालने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी दयानंद यादव एक फाइनेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर था। उसने समूह की महिलाओं को विश्वास में लेकर उनके बैंक खाते खुलवाए और ओटीपी समेत अन्य गोपनीय जानकारी हासिल कर ली। बाद में कूटरचित तरीके से उनके खातों से लाखों रुपये निकालकर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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