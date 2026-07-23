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Gorakhpur News: सरयू नदी में डूबे वृद्ध का नहीं चला पता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोलाबाजार के वार्ड संख्या-7 निवासी 75 वर्षीय हबीबुल्लाह सरयू नदी के घाट पर हाथ-पैर धोते समय गहरे पानी में गिर गए और डूब गए। काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से खोजबीन शुरू की, लेकिन देर शाम तक उनका पता नहीं चला।

Gorakhpur News: सरयू नदी में डूबे वृद्ध का नहीं चला पता

Gorakhpur News: गोलाबाजार। गोला कस्बा के वार्ड संख्या-7 बड़ी मस्जिद निवासी 75 वर्षीय हबीबुल्लाह गुरुवार सुबह सरयू नदी के पक्का घाट पर डूब गए। प्रत्यक्षदर्शी महिलाओं के अनुसार, वह घाट पर हाथ-पैर धो रहे थे, तभी असंतुलित होकर गहरे पानी में चले गए और डूब गए। काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आने पर लोगों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। हबीबुल्लाह पहले कटहल का व्यापार करते थे और इन दिनों अस्वस्थ चल रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच की और एसडीआरएफ टीम की मदद से खोजबीन शुरू कराई। लेकिन, देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका।

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