Gorakhpur News: एक्सरे में मासूम के पेट दिखी लोहे की कील, जिला अस्पताल रेफर
Gorakhpur News: पांच वर्षीय बच्चे ने जिस गिलास से पानी पिया उसमें मौजूद थी कील पेट दर्द
Gorakhpur News: जंगल कौड़िया, हिन्दुस्तान संवाद। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। गुलरिहा के अहिरौली सियारामपुर टोला निवासी पांच वर्षीय अंश कुमार ने अनजाने में पानी पीते समय कील निगल ली। एक्सरे जांच के बाद बच्चे के पेट में कील फंसे होने की पुष्टि हुई। पीएचसी पर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि अंश के पिता मोहनलाल और मां सुनीता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बच्चे ने घर में पानी पी लिया। उसी ग्लास में लोहे की कील मौजूद थी।
जो पानी के साथ बच्चे के पेट में चली गई। घटना के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। सोमवार से उसे उल्टी होने लगी। परिजन उसे लेकर पीएचसी पहुंचे। पेट दर्द के कारणों की पहचान के लिए एक्सरे कराई गई। जांच में बच्चे के पेट में कील फंसी दिखाई दी। पीएचसी प्रभारी डॉ. उमेश नारायण गुप्ता ने बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन बच्चे की हालत को लेकर चिंतित हैं।
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