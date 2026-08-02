Gorakhpur News: दुष्कर्म पीड़िता रहस्यमय ढंग से लापता, एसएसपी से गुहार
Gorakhpur News: बड़हलगंज में 19 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। उसकी मां ने एसएसपी से सुरक्षित बरामदगी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़िता ने पहले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जो अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
Gorakhpur News: बड़हलगंज, हिंदुस्तान संवाद। थाना क्षेत्र की 19 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने एसएसपी से बेटी की सुरक्षित बरामदगी और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार, पीड़िता ने पूर्व में एक युवक के खिलाफ थाना बड़हलगंज में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट याचिका विचाराधीन है। मां का आरोप है कि उनकी बेटी 30 जुलाई को दोपहर करीब 12 बजे से लापता है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।
उन्होंने पीड़िता की शीघ्र बरामदगी, सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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