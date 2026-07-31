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Gorakhpur News: स्कूल गई छात्रा का अपहरण, तीन के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: झंगहा क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने गई 16 वर्षीय छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। घटना स्थानीय गांवों से जुड़ी है।

Gorakhpur News: स्कूल गई छात्रा का अपहरण, तीन के खिलाफ केस

Gorakhpur News: झंगहा/चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। झंगहा क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने गई 16 वर्षीय छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने पर परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया है। पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार झंगहा क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा के पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे इंटर कॉलेज पढ़ने गई थी। छुट्टी के बाद जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। सहेलियों और सहपाठियों से पूछताछ में पता चला कि कोना सोनबरसा निवासी जयकांत यादव, उसके साथी प्रियांशु यादव तथा करही गांव निवासी नीतू निषाद छात्रा को अपने साथ ले गए हैं।

परिजनों का आरोप है कि घटना में काले रंग की स्प्लेंडर बाइक का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मौके पर मौजूद कुछ राहगीरों ने घटना का वीडियो भी बनाया है। पीड़ित पिता ने पुलिस से बेटी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए झंगहा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश देकर छात्रा की तलाश में जुटी हैं।

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