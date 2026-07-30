Gorakhpur News: कटे केबल से घर में उतरा करंट, 10वीं के छात्र की दर्दनाक मौत
Gorakhpur News: गुरुवार सुबह बेलीपार क्षेत्र के डेफरा गांव में 14 वर्षीय छात्र राज भारद्वाज करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जल्द तारों को बदलने की मांग की। राज कुसमौल इंटर कॉलेज में 10वीं कक्षा का छात्र था।
Gorakhpur News: बेलीपार, हिन्दुस्तान संवाद। बेलीपार थाना क्षेत्र के डेफरा गांव में गुरुवार सुबह करंट लगने से 14 वर्षीय छात्र राज भारद्वाज की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जर्जर तारों को तत्काल बदलने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, राज भारद्वाज सुबह करीब साढ़े छह बजे घर की दीवार में लगे लोहे के सरिए पर कपड़े टांग रहा था। इसी दौरान सरिए में उतरे करंट की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ग्रामीणों ने बताया कि पोल से घर तक आने वाली बिजली की केबल कई स्थानों से कटी हुई थी। इसी वजह से करंट पिलर के सरिए में उतर गया और पूरे घर में फैल गया। राज ने इसी वर्ष कुसमौल इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में प्रवेश लिया था। वह दो भाइयों में सबसे छोटा था और उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सूचना मिलने पर बेलीपार पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पंचनामा की कार्रवाई की। हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। गांव के लोगों ने कहा कि यदि समय रहते बिजली विभाग ने कटे तारों की मरम्मत कराई होती तो यह हादसा टल सकता था।
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