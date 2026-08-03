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Gorakhpur News: नाराज मां की फटकार के बाद किशोरी ने लगाई फांसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रुद्रपुर में सोमवार को 13 वर्षीय किशोरी ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी की मां ने रविवार शाम को उसे एक लड़के से मोबाइल पर बातचीत करने पर डांटा था। किशोरी को अकेला पाकर उसकी रिश्तेदार ने उसे फंदे से लटका देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Gorakhpur News: नाराज मां की फटकार के बाद किशोरी ने लगाई फांसी

Gorakhpur News: खजनी, हिन्दुस्तान संवाद। खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रुद्रपुर में सोमवार दोपहर 13 वर्षीय किशोरी ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक, अर्पिता साहनी अपनी मां के साथ नाना शेषनाथ के घर रहती थी। परिजनों के मुताबिक किशोरी की एक लड़के से मोबाइल पर बातचीत होती थी। इसकी जानकारी रविवार शाम उसकी मां को हुई थी। इसी बात को लेकर सोमवार सुबह मां ने बेटी को डांटते हुए उसे समझाया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी। इसके बाद वह खजनी-कटघर स्थित निर्माणाधीन मकान पर काम के लिए चली गईं। उस समय घर पर अर्पिता अकेली थी।

परिवार की प्रतिक्रिया

दोپहर बाद शेषनाथ की बेटी घर पहुंची तो अर्पिता को फंदे से लटका देख उसके होश उड़ गए। उसके शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच के दौरान उस लड़के का मोबाइल भी कब्जे में ले लिया है, जिससे किशोरी की बातचीत होने की बात सामने आई है। पुलिस मोबाइल की जांच कर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किशोरी की उम्र क्या थी?
किशोरी 13 वर्ष की थी।
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