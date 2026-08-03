Gorakhpur News: नाराज मां की फटकार के बाद किशोरी ने लगाई फांसी

Gorakhpur News: खजनी, हिन्दुस्तान संवाद। खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रुद्रपुर में सोमवार दोपहर 13 वर्षीय किशोरी ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक, अर्पिता साहनी अपनी मां के साथ नाना शेषनाथ के घर रहती थी। परिजनों के मुताबिक किशोरी की एक लड़के से मोबाइल पर बातचीत होती थी। इसकी जानकारी रविवार शाम उसकी मां को हुई थी। इसी बात को लेकर सोमवार सुबह मां ने बेटी को डांटते हुए उसे समझाया और भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी। इसके बाद वह खजनी-कटघर स्थित निर्माणाधीन मकान पर काम के लिए चली गईं। उस समय घर पर अर्पिता अकेली थी।