Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: स्कूल से लौट रही छात्रा से ऑटो चालक ने की छेड़खानी, गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: चिलुआताल इलाके में 12 साल की लड़की के साथ हुई है घटनाचिलुआताल इलाके में 12 साल की लड़की के साथ हुई है घटना आरोपित चालक भी 60 साल उम्र का भरोसे पर भेजत

Gorakhpur News: स्कूल से लौट रही छात्रा से ऑटो चालक ने की छेड़खानी, गिरफ्तार

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। चिलुआताल क्षेत्र में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल की कक्षा छह की छात्रा से स्कूल ले जाने वाले ऑटो चालक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि चालक ने स्कूल से लौटते समय सभी बच्चों को घर छोड़ने के बाद 12 वर्षीय छात्रा को स्पोर्ट्स कॉलेज के पास सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। छात्रा के विरोध करने पर उसे गालियां दीं और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। घर पहुंचकर बच्ची ने मां को पूरी घटना बताई, शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया。

ये भी पढ़ें:स्कूल से लौट रही छात्रा से ऑटो चालक ने की छेड़खानी, गिरफ्तार

पैरेन्ट्स की चिंताएँ

पीड़िता की मां के अनुसार, उनकी बेटी प्रतिदिन स्कूल ऑटो से आती-जाती है। शुक्रवार सुबह वह अन्य बच्चों के साथ स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर में सामान्य समय से कुछ देर बाद घर पहुंची। देरी का कारण पूछने पर वह घबरा गई और रोने लगी। काफी समझाने पर उसने बताया कि छुट्टी के बाद ऑटो चालक ने पहले सभी बच्चों को उनके घर छोड़ दिया। इसके बाद वह उसे स्पोर्ट्स कॉलेज के पास एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ जबरन छेड़छाड़ करते हुए बैड टच किया। बच्ची ने विरोध किया और रोने लगी तो आरोपी ने उसे गालियां दी। उसने धमकी दी कि यदि किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे जान से मार देगा। डरी-सहमी छात्रा ने मां से कहा कि वह अब उस चालक के साथ स्कूल नहीं जाएगी।

ये भी पढ़ें:छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

पुलिस की कार्रवाई

जानकारी मिलते ही छात्रा की मां चिलुआताल थाने पहुंचीं और आरोपी ऑटो चालक प्रदीप पांडेय के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ ही देर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि अधिक उम्र होने के कारण उन्होंने उस पर भरोसा कर अपनी बेटी को उसके ऑटो से स्कूल भेजना शुरू किया था, लेकिन उसने उस भरोसे को तोड़ दिया।

मामले की विवेचना

पुलिस ने तहरीर के आधार पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक ब्यूटी सिंह को सौंपी गई है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं और विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

किस क्षेत्र में घटना घटित हुई?
घटना गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र में हुई।
ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा के स्कूल में मूक-बधिर छात्रा का यौन शोषण, 4 माह से बस चालक हैवानियत झेल रही थी बच्ची
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News School Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।