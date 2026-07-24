Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक लाख का कर्ज न चुकाना पड़े तो मार डाला; गोरखपुर में कारोबारी की हत्या, 3 आरोपी धराए

By sandeep
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाद, बेलीपार (गोरखपु)
Follow us on Google News
share

गोरखपुर के बेलीपार में सर्राफा व्यवसायी रामलाल वर्मा (70) की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी प्रिंस पांडेय ने एक लाख रुपये के कर्ज से बचने के लिए रिश्तेदारों के साथ मिलकर हत्या की। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि एक की तलाश जारी है। 

70-year-old businessman murdered in Gorakhpur
गोरखपुर में 70 साल के कारोबारी की हत्या

गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के कनइल कसिहार बंधे पर सर्राफा व्यवसायी रामलाल वर्मा (70) की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी समेत तीन को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने अपने एक और साथी का नाम बताया है, जिसकी तलाश में टीमें लगी है। उधर, गुरुवार सुबह घटना के विरोध में व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर प्रदर्शन भी किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी प्रिंस पांडेय ने एक लाख रुपये हड़पने के लिए रिश्तेदारों व दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी गले से चेन, अंगूठी व रुपये लूट ले गए थे। पुलिस ने चेन, लॉकेट, अंगूठी के साथ ही 6595 रुपये बरामद कर लिया।

बुजुर्ग कारोबारी की हत्या कर शव नदी में फेंका

एसपी साउथ दिनेश पुरी के मुताबिक, मलाव के रहने वाले मुख्य आरोपी प्रिंस पांडेय ने बाइक खरीदने के लिए रामलाल वर्मा से एक लाख कर्ज लिया था। समय बीतने पर रामलाल रुपये की मांग करने लगे। बुधवार की सुबह बुजुर्ग कौड़ीराम अपने घर से निकले। कसिहार के पास आरोपी प्रिंस पांडेय अपने ममेरे भाई सिकरीगंज निवासी अंशु दुबे के साथ बाइक से पहुंचा। आरोपी प्रिंस ने दुकान छोड़ने के बहाने व्यापारी को बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में बंधे पर स्थित मंदिर में दर्शन करने के बहाने रुका और तभी अंशु ने बुजुर्ग का हाथ पीछे से पकड़ लिया और प्रिंस ने गर्दन पर वार कर दिया। फिर आरोपी बुजुर्ग का शव नदी में गिराकर भाग गए । एसपी के मुताबिक, इदो लोगों ने रेकी की थी, जो आपस में रिश्तेदार हैं। उसमें से एक पकड़ लिया गया है।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने पति को जलाकर मार डाला, प्लॉट की रजिस्ट्री को जाने से पहले किया कांड
ये भी पढ़ें:मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे को मार डाला; गले में चाकू घोंपकर हत्या

दिन में विरोध, गिरफ्तारी के बाद जताया आभार

सर्राफा व्यापारी की हत्या के विरोध में व्यापारियों ने दुकान बंद कर विरोध जताया। गुरुवार सुबह वह गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे। लेकिन, देर शाम खुलासे के बाद पुलिस का आभार जताया। इससे पहले बुधवार शाम में बंधे किनारे गए ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने सीसी कैमरा खंगालना शुरू किया तोदो संदिग्ध दिख गए,जो बुजुर्ग को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Gorakhpur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।