यूपी के इस जिले में जल्द गुलजार होगी नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, अडाणी की फैक्ट्री के भूमि पूजन की तैयारी

यूपी के इस जिले में जल्द गुलजार होगी नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, अडाणी की फैक्ट्री के भूमि पूजन की तैयारी

Jan 26, 2026 03:01 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
गोरखपुर के दक्षिणांचल में बस रही धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप जल्द गुलजार होगी। अदाणी और केयान ग्रुप को औद्योगिक भूमि आवंटन होने के बाद इसके शिलान्यास और भूमि पूजन की कवायद शुरू हो गई है। अदाणी ग्रुप के सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन फरवरी में प्रस्तावित है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में होने वाले भूमि पूजन को लेकर गीडा प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं।

अदाणी समूह ने अंबुजा सीमेंट की यूनिट के लिए 46.63 एकड़ जबकि केयान ग्रुप से जुड़े श्रेयश डिस्टिलरी-एनर्जी लिमिटेड ने 60.48 एकड़ भूमि आवंटित कराई है। इस आवंटन के सापेक्ष 4200 करोड़ रुपये का निवेश आना और 6500 लोगों के लिए रोजगार सृजन प्रस्तावित है। अदाणी ग्रुप के सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन फरवरी के दूसरे पखवाड़े में प्रस्तावित है।

वहीं केयान ग्रुप का डिस्टलरी प्लांट के भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं। साथ ही रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपये के निवेश से कैम्पा कोला कोल्ड ड्रिंक ब्रांड की यूनिट लगाने के लिए इसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में करीब 50 एकड़ जमीन पसंद की है। जल्द ही इसके आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि धुरियापार की पहचान आने वाले दिनों में गोरखपुर के नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में होगी।

6876 एकड़ में टाउनशिप

धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप 6876 एकड़ में विकसित हो रहा है। यह इंडस्ट्रियल टाउनशिप पूर्वांचल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक वाली होगी। इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के पहले फेज में गीडा द्वारा 800 एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर उसे इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

क्या बोलीं गीडा की सीईओ

गीडा की सीईओ अनुज मलिक ने कहा कि धुरियापार के इंडस्ट्रियल टाउनशिप के औद्योगिक सेक्टर एस-5 में दो बड़े निवेशकों को जमीन आवंटित कर दी गई है। टाउनशिप में एक अन्य बड़े निवेशक ने भी जमीन पसंद की है। अदाणी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों फरवरी महीने में प्रस्तावित है।

