Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर, आधी रात को नाबालिग भाई ने भैया-भाभी और मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर केस का मामला सामने आया है। जहां एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि नाबालिग भाई ने अपने बड़े भाई, भाभी और उनके तीन वर्षीय बेटे  धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।

गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर, आधी रात को नाबालिग भाई ने भैया-भाभी और मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा

UP News: यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बांसगांव थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि 16 साल के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई, भाभी और उनके तीन वर्षीय बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

गोरखपुर में रविवार देर रात हुए ट्रिपल हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब तीन बजे अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और तीन वर्षीय बेटा रेयान तीनों घर के एक कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान आरोपी भाई ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। वारदात इतनी भयावह थी कि तीनों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी तथा अन्य अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ की।

ये भी पढ़ें:बुलंदशहर में शराब पार्टी के दौरान खूनी खेल, युवक की गोली मारकर हत्या

पुलिस की शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा सामने आया है। मृतक के पिता की तहरीर पर बांसगांव थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी बाल अपचारी को हिरासत में ले लिया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। वहीं, इस मामले में एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह हत्या की वजह प्रतीत हो रही है। हालांकि घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:लव अफेयर में बीवी का खौफनाक कदम, प्रेमी संग मिलकर पति को लगाई आग

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur Up Crime Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।