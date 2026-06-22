गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर, आधी रात को नाबालिग भाई ने भैया-भाभी और मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा

गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर केस का मामला सामने आया है। जहां एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि नाबालिग भाई ने अपने बड़े भाई, भाभी और उनके तीन वर्षीय बेटे धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया।

UP News: यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बांसगांव थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि 16 साल के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई, भाभी और उनके तीन वर्षीय बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

गोरखपुर में रविवार देर रात हुए ट्रिपल हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब तीन बजे अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना गुप्ता और तीन वर्षीय बेटा रेयान तीनों घर के एक कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान आरोपी भाई ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। वारदात इतनी भयावह थी कि तीनों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी तथा अन्य अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ की।