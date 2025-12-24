गोरखपुर के एक दुकान से 12 जिलों में 54 हजार कोडीन कफ सिरप की सप्लाई, पड़ताल में जुटा ड्रग विभाग

संक्षेप: पूर्वांचल में कोडीन कप सिरप पर जांच तेज हो गई है। इस बीच गोरखपुर की एक फर्म ने 12 जिलों में 54 हजार से अधिक कोडीनयुक्त कफ सिरप बेचने का पता चला है। अब ड्रग विभाग सभी फार्मों से तस्दीक कर रहा है। बताया जा रहा है कि करीब पांच फर्म से अब तक जवाब नहीं मिले हैं।

पूर्वी यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप की जांच तेज हो गई है। इस कफ सिरप के सबसे बड़ी सप्लायर फर्म के रिकॉर्ड की जांच जारी है। गोरखपुर की इस फर्म ने 12 से अधिक जिलों की 44 फर्मों को करीब 54 हजार कोडीनयुक्त कफ सिरप इस वर्ष बेचा है। अब ड्रग विभाग सभी फार्मों से तस्दीक कर रहा है। बताया जा रहा है कि करीब पांच फर्म से अब तक जवाब नहीं मिले हैं। वहां नोटिस भी रिसीव नहीं हो पा रहा है।

दरअसल बीते 22 नवंबर को ड्रग विभाग की टीम गोरखपुर की सप्लायर फार्म पहुंची थी। जांच के दौरान फर्म ने करीब 4000 पेज का डिटेल भेजा है। इसमें 44 फर्मों को बेचे गए कोडीनयुक्त कफ सिरप का रिकॉर्ड है। बताया जा रहा है कि यहां से सोनभद्र, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, समेत एक दर्जन से अधिक जिलों में इस सिरप की सप्लाई की गई।

ड्रग विभाग ने सभी फर्मों को भेजा नोटिस ड्रग विभाग फर्म से मिले डिटेल से यह परख रहा कि किस जनपद में किस बिल पर कितनी मात्रा में सिरप भेजी गई। भेजी गई सिरप का बैच नंबर क्या था। कौन से बैंक से ट्रांजैक्शन हुए। फर्म का लाइसेंस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर भी मांगा गया है। ड्रग विभाग ने सप्लायर फर्म से कोडीनयुक्त कफ सिरप भेजी गई अन्य जिलों की सभी फर्मों को नोटिस भेजा है। अब तक पांच फर्मों से नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है। कुछ फर्मों ने हिसाब देने के लिए समय मांगा है।