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यूपी का नटवरलाल! एक ही पेपर पर दो बैंकों से लोन लिया, फिर मकान किसी और को बेच दिया

Apr 08, 2026 11:01 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर पुलिस जालसाजी के एक अनोखे मामले से हैरान है। यहां एक आदमी ने मकान के एक ही पेपर पर दो बैंक से लोन उठाया और बिना कर्ज चुकाए उसे एक आदमी को बेच दिया। बैंक वाले रिकवरी करने पहुंचे तो हेराफेरी का राज खुला।

यूपी का नटवरलाल! एक ही पेपर पर दो बैंकों से लोन लिया, फिर मकान किसी और को बेच दिया

गोरखपुर जिला अंतर्गत गीडा क्षेत्र में एक ही मकान पर दो अलग-अलग बैंक दावा कर रहे हैं। दोनों के पास अपने-अपने दस्तावेज भी हैं। एक ही मकान पर दो बैंकों के दावे का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की पड़ताल क्षेत्राधिकारी (सीओ) को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि मकान मालिक ने कथित रूप से एक ही संपत्ति पर दो बार लोन लेकर बाद में उसे बेच भी दिया, जिससे विवाद और गहरा गया है।

जानकारी के मुताबिक, दोनों बैंकों का कहना है कि संबंधित मकान को गिरवी रखकर उनके यहां से ऋण लिया गया था। हैरानी की बात यह है कि दोनों के पास अलग-अलग समय के वैध प्रतीत हो रहे दस्तावेज मौजूद हैं, जिससे यह मामला और उलझ गया है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक ने पहले एक बैंक से लोन लिया और उस संपत्ति को गिरवी रखा। इसके बाद कथित रूप से उसी भवन के दस्तावेजों के आधार पर दूसरे बैंक से भी लोन कर्ज ले लिया। इतना ही नहीं, बाद में उस मकान को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच भी दिया गया। अब जब दोनों बैंक अपने-अपने बकाये की वसूली के लिए आगे आए, तो एक ही संपत्ति पर दोहरे दावे का खुलासा हुआ, जिसका मालिक कोई तीसरा बन बैठा है।

एक दस्तावेज पर कैसे स्वीकृत हो गया दो बैंकों से ऋण?

इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद दोनों बैंकों के प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। मकान के वर्तमान मालिक ने भी अपना दावा पेश करते हुए कहा है कि उसने वैध तरीके से संपत्ति खरीदी है और उसे इस विवाद की जानकारी नहीं थी। सीओ को सौंपी गई जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे एक ही मकान के दस्तावेजों के आधार पर दो अलग-अलग बैंकों से ऋण स्वीकृत हो गया। साथ ही यह भी जांच हो रही है कि कहीं इसमें बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं है। फिलहाल इस मामले ने बैंकिंग प्रक्रिया और संपत्ति के सत्यापन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच के आधार पर कार्रवाई होगी

सीओ गीडा योगेंद्र सिंह का कहना है कि सभी संबंधित पक्षों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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