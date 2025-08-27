Gorakhpur Shahpur Police Station puzzled in a dispute between one woman and three milk mans over debate of dues or loan एक महिला और तीन दूधियों के झगड़े में घनचक्कर बन गई है पुलिस; उधार या बकाया, यही है विवाद, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एक महिला और तीन दूधियों के झगड़े में घनचक्कर बन गई है पुलिस; उधार या बकाया, यही है विवाद

गोरखपुर में एक महिला और तीन दूधियों के बीच बकाया और उधार के विवाद में पुलिस घनचक्कर बनी हुई है। मामला थाना में तीन-तीन पंचायत के बाद भी नहीं निपटा तो महिला सिटी एसपी तक पहुंच गई।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरWed, 27 Aug 2025 10:55 AM
उधार के 14 हजार रुपये की वसूली में दूध देने को लेकर एक मामले की जांच में गोरखपुर शहर के शाहपुर थाने की पुलिस घनचक्कर बनी हुई है। एक महिला ने पैसे एक दूधिए को दिया और जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो किसी दूसरे से दूध खरीदने लगी। पैसे मांगने पर उसे पहले वाले दूधिए से वसूलने कहा। दूसरे दूधिए ने भी बंद किया तो तीसरे से दूध लेने लगी। उसने पैसे मांगे तो उसे भी पहले वाले दूधिए के पास भेज दिया। अब तीनों दूधिए परेशान हैं। महिला दूधिए पर पैसे हड़पने और मांगने पर धमकी देने का आरोप लगा रही है। थाने पर तीन बार पंचायत के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो बात एसपी तक पहुंच गई।

शाहपुर थाने के पास ही महिला रहती है। उसका कहना है कि घर के पास रहने वाले एक दूधिए ने गाय खरीदने के लिए कुछ रुपये मांगे। उसने उसे 14 हजार रुपये नगद दे दिए। रुपये लेने के बाद दूधिए ने करीब छह महीने तक दूध दिया फिर मना कर दिया। उसने बकाया रुपये मांगे तो दूधिया खुद का तीन हजार रुपये बकाया बताने लगा। दूधिए के मुताबिक महिला ने चार हजार रुपये ही दिया था और उससे अधिक का दूध वो दे चुका है।

ठेला लगाने वाली महिला समेत 3 के खातों में आए सवा करोड़, बेंगलुरु टू गोरखपुर; यूं जुड़ा जालसाजी नेटवर्क

इसके बाद महिला दूसरे से दूध लेने लगी। महीना पूरा होने के बाद जब उसने रुपये मांगे तो उस महिला ने पहले वाले दूधिया का पता देकर उससे रुपये लेने को कहा। उसने दूध बंद कर दिया तो फिर तीसरे से लेना शुरू कर दिया और उसे भी पैसा मांगने पर वही जवाब दिया। फिर तीनों दूधिया मिलकर थाने पहुंच गए। महिला को भी बुलाया गया। महिला ने 14 हजार रुपये देने की बात दोहराते हुए कहा कि उसने उतने का दूध नहीं लिया है। अन्य दोनों दूधियों का बकाया होने की बात भी उसने खारिज कर दी। उसने दूधियों पर गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया।

गोरखपुर में पैमाइश के बाद बवाल, दरोगा-सिपाही को मनबढ़ों ने पीटा, भागकर किसी तरह बचाई जान

इस सबके बीच पुलिस ने महिला पर दूधिए का बकाया रुपये देने का दबाव बनाया तो वह एसपी सिटी अभिनव त्यागी के पास पहुंच गई। एसपी ने थाने से जानकारी मांगी तो सच पता चला। अब तक आरोप-प्रत्यारोप के बीच थाने पर तीन बार पंचायत हो चुकी है, लेकिन मामला नहीं सुलझा। एसपी ने इस विवाद को थाने को ही निपटाने कहा है और थाना पुलिस चकरघिन्नी बनी हुई है।

