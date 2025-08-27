एक महिला और तीन दूधियों के झगड़े में घनचक्कर बन गई है पुलिस; उधार या बकाया, यही है विवाद

गोरखपुर में एक महिला और तीन दूधियों के बीच बकाया और उधार के विवाद में पुलिस घनचक्कर बनी हुई है। मामला थाना में तीन-तीन पंचायत के बाद भी नहीं निपटा तो महिला सिटी एसपी तक पहुंच गई।

उधार के 14 हजार रुपये की वसूली में दूध देने को लेकर एक मामले की जांच में गोरखपुर शहर के शाहपुर थाने की पुलिस घनचक्कर बनी हुई है। एक महिला ने पैसे एक दूधिए को दिया और जब उसने दूध देना बंद कर दिया तो किसी दूसरे से दूध खरीदने लगी। पैसे मांगने पर उसे पहले वाले दूधिए से वसूलने कहा। दूसरे दूधिए ने भी बंद किया तो तीसरे से दूध लेने लगी। उसने पैसे मांगे तो उसे भी पहले वाले दूधिए के पास भेज दिया। अब तीनों दूधिए परेशान हैं। महिला दूधिए पर पैसे हड़पने और मांगने पर धमकी देने का आरोप लगा रही है। थाने पर तीन बार पंचायत के बाद भी मामला नहीं सुलझा तो बात एसपी तक पहुंच गई।