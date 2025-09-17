Gorakhpur riot connection in Rampur emerges, STF team raids in search of accused गोरखपुर बवाल का रामपुर में कनेक्शन सामने आया, आरोपी की तलाश में एसटीएफ टीम की दबिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गोरखपुर बवाल का रामपुर में कनेक्शन सामने आया, आरोपी की तलाश में एसटीएफ टीम की दबिश

यूपी के गोरखपुर में बवाल का रामपुर में कनेक्शन सामने आया। इसके बाद एसटीएफ टीम रामपुर पहुंची। आरोपी की तलाश में एसटीएफ टीम ने दबिश दी है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तार नहीं हो पाई है। 

गोरखपुर बवाल में रामपुर का कनेक्शन सामने आ रहा है। इसी को लेकर एसटीएफ की टीम रामपुर आई और आरोपी की तलाश में दबिश दी। हालांकि, एसटीएफ आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे गोरखपुर में पिपराइच क्षेत्र के जंगल धूषण महुआ चापी में तीन गाड़ियों से पशु तस्कर गांव में पहुंचे थे। इसके बाद वह मवेशियों को खूंटे से खोलने लगे थे। गांव वालों ने शोर मचाया था। इसी दौरान 19 साल का छात्र दीपक गुप्ता भी शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़ा था। तस्करों ने दीपक को पकड़कर जबरन डीसीएम में बैठा लिया और करीब एक घंटे तक घुमाने के बाद उसे गाड़ी से फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी।

पशु तस्करों ने युवक के शव को घर से चार किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया था। इस घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने पशु तस्करों की डीसीएम को आग के हवाले कर दिया। हालांकि घटना के बाद पशु तस्कर दूसरे वाहन से फरार हो गए थे। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इस दौरान बीच बचाव के दौरान कई पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। बाद में गोरखपुर पुलिस ने इस प्रकरण में छानबीन की एक आरोपी की जानकारी रामपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के घेर मर्दान खां निवासी होने की सामने आई। इसी आरोपी की तलाश में मंगलवार को एसटीएफ की टीम शहर कोतवाली क्षेत्र के घेर मर्दान खां पहुंची और आरोपी की तलाश में लगी रही। वहीं, शहर कोतवाल

ओंकार सिंह का कहना है कि एसटीएफ के आने की जा जानकारी उन्हें नही है।

एसटीएफ और शहजादनगर पुलिस के साथ भी हो चुकी है आरोपी की मुठभेड़

गोरखपुर बवाल में नाम सामने आने वाले पशु तस्कर को बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में एक वाहन मे गोवंशीय पशु ले जाते समय रोका गया था। इस दौरान उसने और उसके साथियों ने पुलिस पर हमला किया था। जिसमें हेड कांस्टेबिल मनीष कुमार के सिर में गंभीर चोट आई थी। बाद में बलरामपुर पुलिस ने आरोपी पर 50 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। जिसके बाद शहजादनगर क्षेत्र में बाईपास के पास एसटीएफ और शहजादनगर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी। जिसमे वह घायल हुए था और जेल गया था।

