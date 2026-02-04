गोरखपुर के थानों में दर्ज चार केस दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना ट्रांसफर

संक्षेप: गोरखपुर पुलिस ने साल 2025 में चार जीरो एफआईआर दर्ज किया है। दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना में घटित इन आपराधिक वारदातों की मुकदमा पीड़ितों ने अपने-अपने गांव लौटकर नजदीकी थाने में दर्ज कराया था। सारे केस ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

परदेश में रहते हुए गंभीर आपराधिक घटनाओं के शिकार हुए गोरखपुर के चार पीड़ितों ने भय और असुरक्षा की स्थिति में अपने गांव लौटकर स्थानीय थानों में मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस ने जीरो एफआईआर के प्रावधान के तहत दर्ज इन मुकदमों को उनके वास्तविक घटनास्थल वाले राज्यों दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना में ट्रांसफर कर दिया है। इन मामलों में तीन केस हत्या जैसे संगीन अपराधों से जुड़े हैं, जबकि एक महिला अपराध से संबंधित है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गोरखपुर के चौरीचौरा, खजनी, गुलरिहा और कैंट थाना के रहने वाले चार पीड़ित अलग-अलग राज्यों में काम या निवास के दौरान वारदात के शिकार हुए थे। अपराध के बाद भय, दबाव और असुरक्षा के चलते वे संबंधित राज्यों में एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में नहीं थे और अपने गांव लौट आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पहुंचकर घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने जीरो क्राइम नंबर के तहत मुकदमे पंजीकृत किए।

किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है मुकदमा नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद जीरो एफआईआर की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि अपराध का शिकार व्यक्ति, चाहे घटना कहीं भी हुई हो, अपने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करा सके। बाद में विधिक प्रक्रिया पूरी कर मामले को संबंधित थाना या राज्य की पुलिस को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसी व्यवस्था के तहत वर्ष 2025 में गोरखपुर के चार थानों में ये जीरो एफआईआर दर्ज की गई थीं।

केस ट्रांसफर करने के आगे भी गोरखपुर पुलिस करेगी न्याय दिलाने में सहयोग

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिन चार मामलों को ट्रांसफर किया गया है, उनमें से दो घटनाएं दिल्ली, एक राजस्थान और एक तेलंगाना में हुई थीं। सभी मामलों में आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर संबंधित राज्यों की पुलिस को केस डायरी, तहरीर और अन्य दस्तावेज भेज दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि केस ट्रांसफर होने के बाद भी पीड़ितों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें न्याय प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संपन्न की गई है।