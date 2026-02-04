Hindustan Hindi News
गोरखपुर के थानों में दर्ज चार केस दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना ट्रांसफर

गोरखपुर के थानों में दर्ज चार केस दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना ट्रांसफर

संक्षेप:

गोरखपुर पुलिस ने साल 2025 में चार जीरो एफआईआर दर्ज किया है। दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना में घटित इन आपराधिक वारदातों की मुकदमा पीड़ितों ने अपने-अपने गांव लौटकर नजदीकी थाने में दर्ज कराया था। सारे केस ट्रांसफर कर दिए गए हैं।

Feb 04, 2026 08:56 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
परदेश में रहते हुए गंभीर आपराधिक घटनाओं के शिकार हुए गोरखपुर के चार पीड़ितों ने भय और असुरक्षा की स्थिति में अपने गांव लौटकर स्थानीय थानों में मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस ने जीरो एफआईआर के प्रावधान के तहत दर्ज इन मुकदमों को उनके वास्तविक घटनास्थल वाले राज्यों दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना में ट्रांसफर कर दिया है। इन मामलों में तीन केस हत्या जैसे संगीन अपराधों से जुड़े हैं, जबकि एक महिला अपराध से संबंधित है।

गोरखपुर के चौरीचौरा, खजनी, गुलरिहा और कैंट थाना के रहने वाले चार पीड़ित अलग-अलग राज्यों में काम या निवास के दौरान वारदात के शिकार हुए थे। अपराध के बाद भय, दबाव और असुरक्षा के चलते वे संबंधित राज्यों में एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में नहीं थे और अपने गांव लौट आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पहुंचकर घटना की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने जीरो क्राइम नंबर के तहत मुकदमे पंजीकृत किए।

किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है मुकदमा

नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद जीरो एफआईआर की व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि अपराध का शिकार व्यक्ति, चाहे घटना कहीं भी हुई हो, अपने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करा सके। बाद में विधिक प्रक्रिया पूरी कर मामले को संबंधित थाना या राज्य की पुलिस को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसी व्यवस्था के तहत वर्ष 2025 में गोरखपुर के चार थानों में ये जीरो एफआईआर दर्ज की गई थीं।

केस ट्रांसफर करने के आगे भी गोरखपुर पुलिस करेगी न्याय दिलाने में सहयोग

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिन चार मामलों को ट्रांसफर किया गया है, उनमें से दो घटनाएं दिल्ली, एक राजस्थान और एक तेलंगाना में हुई थीं। सभी मामलों में आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर संबंधित राज्यों की पुलिस को केस डायरी, तहरीर और अन्य दस्तावेज भेज दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि केस ट्रांसफर होने के बाद भी पीड़ितों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें न्याय प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संपन्न की गई है।

ये हैं चारों मामले

  • 9 अप्रैल 2025 को चौरीचौरा क्षेत्र से जुड़े एम्स थाने में जीरो एफआईआर क्राइम संख्या 01/25 दर्ज की गई। इसमें धारा 115(2), 352, 351, 69 और 89 लगाई गई हैं। घटना सरिता विहार, दक्षिणी दिल्ली में हुई। मामला महिला अपराध से जुड़ा है, जिसमें शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाने का आरोप है। केस की जांच के सिलसिले में हाल ही में दिल्ली पुलिस की टीम चौरीचौरा भी आई थी।
  • 8 जुलाई 2025 को थाना गुलरिहा में जीरो एफआईआर क्राइम संख्या 01/25 दर्ज हुई। इसमें धारा 103 और 61(2) के तहत हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। घटना राजस्थान के जोधपुर सिटी वेस्ट स्थित थाना बासनी क्षेत्र है।
  • 30 अप्रैल 2025 को खजनी थाने में जीरो एफआईआर क्राइम संख्या 01/25 दर्ज हुई। इसमें धारा 103(1), 191(2), 235 और 238 लगाई गई हैं। घटना तेलंगाना के साइबराबाद जिला के कुकटपल्ली थाना क्षेत्र की है।
  • 1 दिसंबर 2025 को चौरीचौरा थाने में दर्ज जीरो एफआईआर में धारा 238 और 103(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस मामले का घटनास्थल दिल्ली में द्वारका का मोहन गार्डन थाना क्षेत्र है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
