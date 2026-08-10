Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेप केस में फंसाने वाली महिलाओं पर शिकंजा, पुलिस कर रही वसूली के आरोपों की जांच

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पुलिस कुछ महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे आरोप लगाकर दूसरों पर दबाव बनाने और कथित तौर पर वसूली करने के आरोपों की जांच कर रही है।

Gorakhpur SSP Office
गोरखपुर एसएसपी ऑफिस (फाइल फोटो)

अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। रेप के केस में फंसाकर कथित तौर पर वसूली को कुछ युवतियों ने कमाई का जरिया बना लिया है, लेकिन इसमें गोरखपुर की युवती खुद शिकंजे में फंस गई है। कैंपियरगंज क्षेत्र की एक महिला के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गीडा क्षेत्र में भी एक युवती के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगे हैं। इसकी जांच सीओ गीडा को सौंपी गई है।

पुलिस के अनुसार, कैंपियरगंज के मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि महिला ने दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर दबाव बनाने की कोशिश की। शिकायत की जांच के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब आरोपों से जुड़े साक्ष्य, बातचीत, लेन-देन, अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, गीडा इलाके में भी एक युवती के खिलाफ दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने और दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। युवती पर इस तरह के मामलों को लेकर लोगों से संपर्क करने और कथित तौर पर दबाव बनाने के आरोप लगाए गए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसकी जांच सीओ गीडा को सौंप दी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शिकायत में लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। इसके लिए संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच होगी।

जांच के बाद तय होगी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ आरोप के आधार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई होगी। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप गलत पाए जाते हैं तो उसके अनुसार भी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी सामने आए मामले

गोरखपुर जिले में इससे पहले भी दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर दबाव बनाने और रुपये मांगने के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामलों में पुलिस अब शिकायतों की पड़ताल के साथ ही यह भी देख रही है कि कहीं किसी व्यक्ति को निजी विवाद, रुपये की मांग या अन्य कारणों से झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश तो नहीं की गई।

कानून के दुरुपयोग पर कार्रवाई : एसपी

एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है, लेकिन कानून का दुरुपयोग कर निर्दोष को फंसाने की कोशिश के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।