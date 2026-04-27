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गोरखपुर में चोर-लुटेरों की हवा टाइट है, पुलिस ने 145 दिन में 68 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोल दी

Apr 27, 2026 08:32 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर पुलिस ने इस साल अब तक 68 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली है, जिनमें 37 चोर-लुटेरे हैं। चोर-लुटेरों पर निगरानी रखकर लूट और चोरी की वारदात रोकने की है कोशिश।

गोरखपुर में चोर-लुटेरों की हवा टाइट है, पुलिस ने 145 दिन में 68 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोल दी

Gorakhpur News: गोरखपुर जिले में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने इस साल बड़ा अभियान चला रखा है। बीते 145 दिनों में पुलिस ने कुल 68 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली है, जिनमें सबसे ज्यादा 37 चोर और लुटेरे शामिल हैं। यह संख्या साफ संकेत देती है कि जिले में चोरी और लूट की वारदातें पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हिस्ट्रीशीट खोलने का मुख्य उद्देश्य अपराधियों की लगातार निगरानी करना और उन्हें दोबारा वारदात करने से रोकना है। जिन बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली जाती है, उनकी गतिविधियों पर पुलिस विशेष नजर रखती है। उनके ठिकानों, संपर्कों और रोजमर्रा की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाती है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

चोर और लुटेरों की संख्या सबसे ज्यादा होने के पीछे कई वजहें सामने आई हैं। तेजी से फैलते शहर का दायरा, बढ़ती आबादी और आर्थिक असमानता को भी इसका कारण माना जा रहा है। इसके अलावा, पुलिस का मानना है कि छोटे अपराधों से शुरुआत करने वाले कई युवक धीरे-धीरे लूट और चोरी जैसी गंभीर वारदातों में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में समय रहते उनकी पहचान कर निगरानी में लेना जरूरी हो जाता है।

साइबर अपराध बड़ा खतरा

आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि चोर-लुटेरों के बाद दूसरे नंबर पर जालसाज और ठग बैठे हैं। उनकी गतिविधियों पर भी पुलिस विशेष ध्यान दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि ठगी और साइबर अपराध बड़े खतरे के रूप में उभरे हैं। इसलिए इन अपराधियों की भी हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी बढ़ाई जा रही है। पुलिस का यह कदम केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए अपराधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाता है। हिस्ट्रीशीटर बनाने के बाद संबंधित व्यक्ति की हर गतिविधि रिकॉर्ड में रहती है, जिससे वह आसानी से पुलिस के रडार पर आ जाता है। इससे कई अपराधी अपराध की दुनिया से दूरी बनाने को मजबूर हो जाते हैं।

अपराध होने से पहले ही रोकना लक्ष्य: एसएसपी

एसएसपी डॉ. कौस्तुभ का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर और अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाएगी। पुलिस का लक्ष्य अपराध होने से पहले ही उसे रोकना है। इसके लिए निगरानी, खुफिया जानकारी और त्वरित कार्रवाई तीनों स्तरों पर काम किया जा रहा है। पुलिस की यह रणनीति अपराध नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। खासतौर पर चोर-लुटेरों पर बढ़ी सख्ती से आने वाले समय में चोरी और लूट की वारदातों में कमी की उम्मीद जताई जा रही है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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