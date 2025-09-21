Gorakhpur police arrested a cattle smuggler with a reward of 25000 by shooting him in the leg. गोरखपुर में पशु तस्कर का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में गोली मारकर 25 हजार के इनामी को दबोचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Gorakhpur police arrested a cattle smuggler with a reward of 25000 by shooting him in the leg.

गोरखपुर में पशु तस्कर का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में गोली मारकर 25 हजार के इनामी को दबोचा

गोरखपुर में नीट के छात्र दीपक की हत्या के बाद पशु तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में रामपुर के रहने वाले पशु तस्कर को की बालाघाट पुलिस ने शनिवार की देर रात में मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। 

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSun, 21 Sep 2025 10:44 AM
यूपी के गोरखपुर में नीट के छात्र दीपक की हत्या के बाद पशु तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में रामपुर के रहने वाले पशु तस्कर को गोरखपुर की बालाघाट पुलिस ने शनिवार की देर रात में मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। गो तस्करी के आरोपित बदमाश इमरान अली पर 25 हजार रुपये का इनाम था। पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद किया।

एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थाना बेलघाट पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान इमरान अली को दबोचा। आरोपित इमरान 3 नवंबर 2024 को पकड़े गए गोवंश तस्करी के मामले (मु.अ.सं. 260/24) में वांछित था। गिरफ्तार आरोपी इमरान रामपुर के अली खिजरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। बदमाश के खिलाफ रामपुर व गोरखपुर जनपद में शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, गिरोहबंद अधिनियम, गोवध निवारण अधिनियम समेत हत्या के प्रयास (307) जैसी संगीन धाराओं में दर्ज 12 मुकदमे पंजीकृत हैं।

24 घंटे में तीन मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, एक को लगी गोली

उधर, मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में युवक से मोबाइल लूटने की घटना का 24 घंटे में ही खुलासा हो गया। शुक्रवार को तीन लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों से लूट का मोबाइल, तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है।

बीती गुरुवार रात तीन बदमाशों ने सोपरसाफ चौराहे के पास जाहिदपुर निवासी मनीष पुत्र विनोद से तमंचे की नोंक पर मोबाइल लूट लिया था। शुक्रवार रात पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल बदमाशों को लोहियानगर क्षेत्र में देखा गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर नरहाड़ा निवासी नावेद, समद और आरिस को गिरफ्तार कर लिया।

