एक महिला से तंग-तंग हो गई है पुलिस, दुकान के बाहर स्कूटी लगाकर कहती है रुपये चोरी हो गए
गोरखपुर में पुलिस एक महिला से तंग-तंग है। महिला ने अब तक तीन बार स्कूटी से रुपये चोरी के आरोप लगाए हैं। हर बार सीसीटीवी जांच में कोई वारदात दिखी नहीं। अब महिला सीएम दर्शन में पुलिस वालों की शिकायत की धमकी दे रही है।
गोरखपुर शहर के व्यस्ततम बाजार बेतियाहाता में चोरी की सूचना देकर एक महिला ने पुलिस को बेचैन कर दिया। एक नहीं तीन-तीन बार उसने सूचना दी कि दुकान के सामने खड़ी स्कूटी से उसके रुपये चोरी हो गए। दुकानदारों पर करीब 10 लाख रुपये की चोरी के आरोप की पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला कि जिस बैंक से रुपये निकालने की बात कही गई, उस बैंक में वह गई ही नहीं थी। वसूली की कोशिश के इस अजीबोगरीब तरीके की असलियत सामने आने पर भी वह अफसरों और जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने की धमकी दे रही है।
गोरखपुर शहर की एक महिला ने पहली बार पुलिस को सूचना दी कि उसने एक दुकान के सामने स्कूटी खड़ी की थी। उसमें से करीब तीन लाख रुपये चोरी हो गए। पुलिस ने सामान्य पूछताछ कर मामला शांत कराया, लेकिन जब महिला ने दोबारा भी करीब इतनी ही रकम की चोरी की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने गंभीरता से लिया। तीनों बार दुकान के सामने स्कूटी से रुपये चोरी का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पास के दुकानदारों से पूछताछ की, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला जिस समय चोरी की बात कर रही है, उस दौरान उसकी स्कूटी के पास कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं हुई। फुटेज में न कोई व्यक्ति स्कूटी के पास संदिग्ध रूप से आता-जाता दिखा और न ही जबरन डिक्की खोलने जैसी कोई घटना नजर आई। पुलिस ने महिला से जब पैसों के स्रोत और स्कूटी में इतनी बड़ी रकम रखने के बारे में पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।
तीसरी शिकायत में महिला ने एक अन्य दुकानदार पर आरोप लगाया कि उसने रुपये चोरी किए हैं। पुलिस ने संबंधित दुकानदार से पूछताछ की, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला। लगातार बदलते बयानों से पुलिस का शक गहराया। गहन जांच के बाद जानकारी मिली कि महिला का अपने परिवार में पति और अन्य सदस्यों से विवाद चल रहा है। आशंका है कि बाजार के कुछ लोगों पर दबाव बनाकर और वसूली के उद्देश्य से महिला बार-बार चोरी की सूचना दे रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना की जांच में चोरी की पुष्टि नहीं हुई है।
थाना प्रभारी का कहना है कि महिला को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी दी गई और समझाया गया है कि झूठी सूचना देना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद उसने पुलिस को चेतावनी दी कि वह मुख्यमंत्री जनता दर्शन में शिकायत लेकर जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना ठोस साक्ष्य के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। भविष्य में फिर इस प्रकार की भ्रामक सूचना दी गई तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। बाजार के दुकानदारों ने इससे राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि बार-बार झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी।