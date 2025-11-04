Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsgorakhpur midnight uproar nagar nigam team clearing debris from virasat galiyara attacked employee s head cracked
गोरखपुर आधी रात बवाल: विरासत गलियारे का मलबा हटाने गई टीम पर हमला, कर्मचारी का सिर फटा

संक्षेप: सीएम योगी आदित्यनाथ के विरासत गलियारा के निरीक्षण की बात सामने आई तो आनन-फानन नगर निगम के कर्मचारी रात 11 बजे के बाद मलबा हटाने पहुंच गए। वे पांडेयहाता पुलिस चौकी के निकट से मलबा हटा रहे थे कि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।

Tue, 4 Nov 2025 05:33 AMAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर में विरासत गलियारे में सोमवार को आधी रात में मलबा हटाने के विरोध में नगर निगम के एक कर्मचारी का सिर फट गया। चर्चा है कि स्थानीय लोग मलबा हटाने का विरोध कर रहे थे, ताकि सीएम से अपनी पीड़ा साझा कर सके। नगर निगम कर्मचारियों ने जबरन मलबा हटाने की कोशिश की तो नाराज लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच एक शख्स ने नगर निगम के कर्मचारी सिर पर रॉड से हमला कर लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि बचने के प्रयास में उसके हाथ में भी गंभीर चोट आई है। पुलिस ने पथराव से इनकार किया है। एक व्यापारी समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस जांच कर रही है।

दरअसल, विरासत गलियारे के लिए चिह्नित किए गए 50 मकानों को नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अफसरों की मौजूदगी में रविवार को तोड़ा गया था। नार्मल से पांडेयहाता तक अतिक्रमण बताते हुए तोड़ा गया मलबा सड़क पर पड़ा था। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के विरासत गलियारा के निरीक्षण की बात सामने आई तो आनन-फानन नगर निगम के कर्मचारी सोमवार की रात 11 बजे के बाद मलबा हटाने पहुंच गए। वे पांडेयहाता पुलिस चौकी के निकट से मलबा हटा रहे थे कि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। चर्चा है कि कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में नगर निगम के मिनी ट्रक चालक सुरेंद्र पांडेय का सिर फट गया। हाथ में भी काफी चोट आई है। सुरेंद्र का दावा है कि अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से सिर पर किसी भारी डंडे या रॉड से हमला किया। प्रतिरोध करने पर हाथ भी जख्मी कर दिया।

मौके पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों तेज प्रताप सिंह, अभिनव पांडेय, आकाश पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम विरासत गलियारा का दौरा करेंगे। इसलिए रात में निगम कर्मचारियों को मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। मौके पर सफाई भी की जा रही है। हमले की सूचना पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र भी पहुंचे। उधर, घायल कर्मचारी को जिला अस्पताल ले जाकर कर्मचारियों ने उपचार कराया। सीओ कोतवाली ओंकार ने बताया कि एक व्यापारी से कर्मचारी की बहस हुई थी, जिससे नाराज होकर उसने डंडे से हमला कर दिया। पत्थर फेंकने की बात सही नहीं है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

शाम को डीआईजी ने किया था निरीक्षण

मलबा हटाए जाने से पहले डीआईजी एस चनप्पा ने भारी पुलिस फोर्स के साथ विरासत गलियारे का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
