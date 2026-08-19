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गोरखपुर में बंदी की खुदकुशी मामले में नया मोड़, सस्पेंड जेलर का आरोप- जेल के अधिकारी ने किया था टॉर्चर

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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गोरखपुर जेल में 17 जुलाई को बंदी की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सस्पेंड जेलर का दावा किया है कि खुदकुशी से कुछ समय पहले बंदी को डिप्टी जेलर ने टॉर्चर किया था।

Gorakhpur jail prisoner suicide case
गोरखपुर जेल में बंदी की खुदकुशी

गोरखपुर, विवेक पाण्डेय

गोरखपुर जेल में 17 जुलाई को बंदी शौकत अफरोज उर्फ राजू की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सस्पेंड जेलर ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि खुदकुशी से कुछ समय पहले बंदी को डिप्टी जेलर ने चक्र कार्यालय में बुलाकर टॉर्चर किया था। उसके साथ गाली-गलौज के साथ ही अशोभनीय भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। जेलर ने जांच में इन तथ्यों को छिपाए जाने का भी आरोप लगाया है।

शौकत अफरोज उर्फ राजू जेल में बंद था। 17 जुलाई को उसने जेल के अंदर ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और बंदी की मौत से पहले की गतिविधियों को लेकर सवाल उठे थे। अब निलंबित जेलर की ओर से लगाए गए आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। निलंबित जेलर ने मांग की है कि बंदी की खुदकुशी से पहले डिप्टी जेलर के साथ हुई उसकी मुलाकात और वहां हुए व्यवहार की भी जांच की जाए। इसके लिए जेल में तैनात अधिकारियों के साथ-साथ उन बंदियों से भी पूछताछ कराने की उन्होंने मांग की है, जिन्हें घटना या उससे पहले की गतिविधियों की जानकारी हो सकती है। जेलर ने यह भी सवाल उठाया है कि जांच के दौरान कौन-कौन अधिकारी मौके पर या संबंधित प्रक्रिया में मौजूद थे, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए।

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यह बयान क्यों नहीं दर्ज किया?

डीआईजी जेल शैलेन्द्र महात्रे ने कहा कि जेल में जब भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले जेलर का बयान लिया जाता है। जेलर की रिपोर्ट बुक होती है और वह जेल अधीक्षक को रिपोर्ट करते हैं। दोनों घटनाओं के समय वह जेल में ही मौजूद थे। मेरी जानकारी में उस समय उन्होंने कोई प्रतिकूल बयान नहीं दिया था। दोनों प्रकरणों की जांच अलग-अलग फोरम पर चल रही है, उचित फोरम पर उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए। जहां तक माननीय मंत्री की बात है, डिप्टी जेलर के संबंध में उनके पास दो शिकायतें आई थीं।

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फरारी के मामले में भी डिप्टी जेलर की भूमिका का जिक्र

निलंबित जेलर ने 31 जुलाई को बंदी विपिन की फरारी के संदर्भ में भी डिप्टी का उल्लेख किया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि डिप्टी जेलर ने फरारी की घटना पर खुशी जाहिर की थी। साथ ही यह भी बताया कि कारागार मंत्री के जेल निरीक्षण के दौरान भी उनके खिलाफ शिकायतें सामने आई थीं और मंत्री ने जेल डीआईजी को जांच कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। पत्र में डिप्टी जेलर के आचरण की जांच के लिए जेल के अन्य अधिकारियों और बंदियों से पूछताछ कराने की मांग की है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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