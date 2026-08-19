गोरखपुर में बंदी की खुदकुशी मामले में नया मोड़, सस्पेंड जेलर का आरोप- जेल के अधिकारी ने किया था टॉर्चर

गोरखपुर जेल में 17 जुलाई को बंदी की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सस्पेंड जेलर का दावा किया है कि खुदकुशी से कुछ समय पहले बंदी को डिप्टी जेलर ने टॉर्चर किया था।

गोरखपुर, विवेक पाण्डेय गोरखपुर जेल में 17 जुलाई को बंदी शौकत अफरोज उर्फ राजू की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। सस्पेंड जेलर ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि खुदकुशी से कुछ समय पहले बंदी को डिप्टी जेलर ने चक्र कार्यालय में बुलाकर टॉर्चर किया था। उसके साथ गाली-गलौज के साथ ही अशोभनीय भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। जेलर ने जांच में इन तथ्यों को छिपाए जाने का भी आरोप लगाया है।

शौकत अफरोज उर्फ राजू जेल में बंद था। 17 जुलाई को उसने जेल के अंदर ही फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घटना के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और बंदी की मौत से पहले की गतिविधियों को लेकर सवाल उठे थे। अब निलंबित जेलर की ओर से लगाए गए आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। निलंबित जेलर ने मांग की है कि बंदी की खुदकुशी से पहले डिप्टी जेलर के साथ हुई उसकी मुलाकात और वहां हुए व्यवहार की भी जांच की जाए। इसके लिए जेल में तैनात अधिकारियों के साथ-साथ उन बंदियों से भी पूछताछ कराने की उन्होंने मांग की है, जिन्हें घटना या उससे पहले की गतिविधियों की जानकारी हो सकती है। जेलर ने यह भी सवाल उठाया है कि जांच के दौरान कौन-कौन अधिकारी मौके पर या संबंधित प्रक्रिया में मौजूद थे, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए।

यह बयान क्यों नहीं दर्ज किया? डीआईजी जेल शैलेन्द्र महात्रे ने कहा कि जेल में जब भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले जेलर का बयान लिया जाता है। जेलर की रिपोर्ट बुक होती है और वह जेल अधीक्षक को रिपोर्ट करते हैं। दोनों घटनाओं के समय वह जेल में ही मौजूद थे। मेरी जानकारी में उस समय उन्होंने कोई प्रतिकूल बयान नहीं दिया था। दोनों प्रकरणों की जांच अलग-अलग फोरम पर चल रही है, उचित फोरम पर उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए। जहां तक माननीय मंत्री की बात है, डिप्टी जेलर के संबंध में उनके पास दो शिकायतें आई थीं।