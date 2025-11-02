Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGorakhpur ITI Student commit suicide by hanging himself with a belt
आईटीआई छात्र ने बेल्ट से लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

आईटीआई छात्र ने बेल्ट से लगाई फांसी, प्रेम प्रसंग की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

संक्षेप: गोरखपुर में रविवार की सुबह 20 वर्षीय एक आईटीआई छात्र ने कमरे में बेल्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने ये कदम उठाया है। 

Sun, 2 Nov 2025 03:04 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पिपराइच कस्बे के वार्ड नंबर 14 में रविवार की सुबह 20 वर्षीय आईटीआई छात्र अंकित मौर्या ने कमरे में बेल्ट से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिली जानकारी के अनुसार, अंकित अपनी मां पवित्री देवी के साथ घर में रहता था। रविवार की सुबह उसे अपनी चचेरी बहन को ट्रेन पकड़वाने गोरखपुर जाना था। काफी देर तक कमरे से कोई आहट न मिलने पर मां ऊपर पहुंची तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। शंका होने पर पड़ोसियों को बुलाया गया और सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला।

अंकित दो भाइयों में छोटा था। उसके पिता कृष्ण मौर्या की आठ वर्ष पहले मौत हो चुकी है। वे रेलवे में कार्यरत थे। उनकी जगह बड़े बेटे अमित मौर्या को नौकरी मिली है, जो वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में कार्यरत हैं। अंकित आईटीआई का छात्र था और किसी कंपनी में सेल्समैन के रूप में भी काम करता था। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:स्कूल टीचर का शर्मनाक कारनामा, छात्रा से अफेयर के शक में खंभे से बांधकर पीटा
ये भी पढ़ें:मथुरा के मंदिर में 10 साल की मासूम से दरिंदगी, दो युवकों ने किया गैंगरेप

पीलीभीत में 19 साल की युवती फंदे से लटकी

उधर, पीलीभीत जिलें में भी परिवार की गैर मौजूदगी में एक युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव फंदे से उतारकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार के लोग युवती की आत्महत्या का कारण नहीं बता पा रहे हैं।

मुसरहा के रहने वाले मोतीराम ने बताया कि वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। शनिवार को वह अपनी पत्नी के साथ गांव भोलापुर दवा लेने गए थे। घर पर उनकी 19 वर्ष से पुत्री मधु थी। जब वह दोपहर बाद घर लौटे तो घर के अंदर बेटी का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। मधु नौ भाई बहनों में यह सबसे छोटी थी। घटना के दौरान घर के अन्य लोग भी मौजूद नहीं थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना करने के बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |