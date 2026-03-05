Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रॉन्ग साइड से आई फॉर्च्यूनर ने मचाया तांडव, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, रेलिंग से लटका MBBS छात्र का शव

Mar 05, 2026 09:24 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

गोरखपुर में रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार फार्च्यूनर ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस दौरान स्कूटी सवार एक एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई। वहीं, फार्च्यूनर की तेज टक्कर से छात्र की लाश ओवरब्रिज की रेलिंग पर ही लटक गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया।

रॉन्ग साइड से आई फॉर्च्यूनर ने मचाया तांडव, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, रेलिंग से लटका MBBS छात्र का शव

Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार फार्च्यूनर ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस दौरान स्कूटी सवार एक एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई। वहीं, फार्च्यूनर की तेज टक्कर से उसकी लाश ओवरब्रिज की रेलिंग पर ही लटक गई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना मोहद्दीपुर-कौवाबाग ओवरब्रिज का है। जहां बुधवार की रात तेज रफ्तार फार्च्यूनर ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। इसमें स्कूटी सवार एक एमबीबीएस छात्र की मौत हो गई। टक्कर से उसकी लाश ओवरब्रिज की रेलिंग पर ही लटक गई थी। घटना की सूचना पर शाहपुर और कैंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर एमबीबीएस छात्र को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। वहीं, पुलिस ने छात्र की लाश को निकालकर मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस थर्ड ईयर के छात्र आकाश पांडेय के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें:होली खेलने के बहाने कारोबारी के घर में घुसे बदमाश, दंपती को बंधक बनाकर लूटा

शाहपुर पुलिस ने टक्कर मारने वाली फार्च्यूनर कार को कब्जे में लेकर कार चालक गोल्डेन साहनी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तेज रफ्तार फार्च्यूनर कार गलत दिशा से मोहद्दीपुर-कौवाबाग ओवरब्रिज से गुजरी। इस दौरान सामने से आने वाली गाड़ियों को टक्कर मारते हुए निकली। कार की टक्कर से एक स्कूटी सवार एमबीबीएस छात्र की लाश उछलकर ओवरब्रिज पर फंस गई। करीब 30 मिनट तक लाश ओवरब्रिज पर उलटी हालत में लटकी रही।

मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने काटा हंगामा

एमबीबीएस छात्र की मौत की सूचना पर जिला अस्पताल के मोर्चरी में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की भीड़ लग गई। डॉक्टर हंगामा करने लगे। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। कार्रवाई का अश्वासन देकर डॉक्टरों को शांत कराया। इस घटना के बाद मोहद्दीपुर-कौवाबाग ओवरब्रिज पर भी भीड़ लग गई थी।

ये भी पढ़ें:गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने की हत्या, जंगल में फेंका शव

संतकबीरनगर का रहने वाला है छात्र

मृतक छात्र आकाश पांडेय मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फॉर्च्यूनर अनियंत्रित गति से आ रही थी और पीछे से सीधे स्कूटी में टक्कर मार दी। उधर, पकड़े गए चालक से पूछताछ की जा रही है। मेडिकल छात्र की असमय मौत से कॉलेज परिसर और उसके गृह जनपद संतकबीरनगर में शोक की लहर है।

ये भी पढ़ें:नाली में गुटखा थूकने पर बवाल, दबंगों ने लोहे के पाइप से पीट-पीटकर हत्या
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |