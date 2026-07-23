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यूपी में मातृ मृत्यु दर नियंत्रित करेगा गोरखपुर का फार्मूला, ऐसे करता है काम

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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यूपी में गोरखपुर का फार्मूला मातृ मृत्यु दर नियंत्रित करेगा। गांव की आशा-एएनएम से एम्स के विशेषज्ञ तक एक ग्रुप में जुड़े हैं। लगातार मानिटरिंग के चलते सवा महीने में किसी प्रसूता की मौत नहीं हुई है।

यूपी में मातृ मृत्यु दर नियंत्रित करेगा गोरखपुर का फार्मूला, ऐसे करता है काम

उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने में गोरखपुर का फार्मूला कारगर साबित हो सकता है। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग की पहल पर गांव के आशा-एएनएम से लेकर एम्स के विशेषज्ञों तक के आपसी समन्वय से मातृ मृत्यु दर को काबू करने में सफलता मिली है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मातृ मृत्यु दर बढ़कर 154 हो गई है। जबकि दो साल पहले यह हर एक लाख जीवित जन्म पर 141 थी। हालांकि कोरोना से पूर्व मातृ मृत्यु दर 151 थी।

प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में उछाल के बीच गोरखपुर की एक पहल ने उम्मीद दिखाई है। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव के प्राथमिक अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कालेज और एम्स तक एकीकृत टीम बनाकर मातृ सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में सीएमओ, महिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सीएचसी व पीएचसी प्रभारी, नर्स, सीएचओ, एएनएम, एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर और मॉनिटरिंग स्टाफ शामिल हैं। इन सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है।

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सवा महीने में नहीं हुई किसी की मौत

सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार किसी जिले में हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जान बचाने का अनोखा अभियान चल रहा है। यह अभियान बीते 21 मई से शुरू हुआ। अब तक 12 जुलाई तक की रिपोर्ट मिली है। सवा महीने में जिले में किसी भी प्रसूता की प्रसव के दौरान मौत नहीं हुई है। 21 मई से 12 जुलाई तक जिले में 271 हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं को विभिन्न अस्पतालों से रेफर किया गया। जिसमें 40 महिलाओं को पोस्टपार्टम हेमरेज था। यह महिलाएं प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से पीड़ित थी।

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मातृ मृत्यु की यही सबसे बड़ी वजह है। 55 महिलाओं का पहले सिजेरियन हुआ था। 35 में खून की गंभीर कमी पाई गई तथा 21 महिलाओं में उच्च रक्तचाप मिला। प्रसव के लिए पहुंची दो महिलाओं का हीमोग्लोबिन तीन से चार मिलीग्राम तक गिर गया था। उनकी जान समन्वय के जरिए बचाई गई। 15 महिलाओं को प्रसव के दौरान गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा और 32 महिलाओं में शिशु उल्टा पाया गया, जिनको उच्च केंद्र पर भेजा गया। इसमें जिले के 19 ब्लॉकों में से 18 ब्लॉकों से रेफरल मिल रहे हैं। जिले में सहजनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाई-रिस्क डिलीवरी सफलतापूर्वक हो रही हैं।

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प्रसवोपरांत 42 दिनों तक फॉलोअप करती है मातृ सेवा टीम

जैसे ही कोई आशा कार्यकत्री, एएनएम या फिर परिजन गर्भवती को नौवें महीने में अस्पताल लेकर पहुंचता है तो टीम एक्टिव हो जाती है। उसमें हाई रिस्क वाली गर्भवतियों की पहचान की जाती है। जिस गर्भवती के प्रसव में रिस्क होता है उसे गांव के अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया जाता है। हाई-रिस्क गर्भवती के रेफर पर्चे को पीएचसी, सीएचसी का चिकित्सक, हेल्थ सेंटर की एएनएम या एम्बुलेंस का ईएमटी मातृ सेवा टीम को व्हाट्सएप करती है। यहां से टीम सक्रिय होकर हर एक घंटे पर फॉलोअप करती है। रेफर मरीज के बीपी, वजन, शुगर, पल्स रेट, पूर्व रोग और हीमोग्लोबिन सहित सभी आवश्यक जानकारियां गर्भवती के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हायर सेंटर को भेजी जाती हैं। रेफर के बाद भी टीम प्रसवोपरांत 7 से 42 दिनों तक महिला का फॉलोअप करती है।

शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट

सीएमओ ने बताया कि इसमें निजी अस्पतालों को शामिल कर उनके स्टॉफ को हाई रिस्क डिलीवरी के मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। दो महीने पूरे होने के बाद मातृ सेवा के रिपोर्ट का आंकलन किया जा रहा है। इसकी खामियों को दूर किया जा रहा है। इस सिस्टम के ट्रॉयल की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाएगा। यह मातृ मृत्यु दर को कम करने का कारगर हथियार साबित हो सकता है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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