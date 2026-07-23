यूपी में मातृ मृत्यु दर नियंत्रित करेगा गोरखपुर का फार्मूला, ऐसे करता है काम

यूपी में गोरखपुर का फार्मूला मातृ मृत्यु दर नियंत्रित करेगा। गांव की आशा-एएनएम से एम्स के विशेषज्ञ तक एक ग्रुप में जुड़े हैं। लगातार मानिटरिंग के चलते सवा महीने में किसी प्रसूता की मौत नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कम करने में गोरखपुर का फार्मूला कारगर साबित हो सकता है। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग की पहल पर गांव के आशा-एएनएम से लेकर एम्स के विशेषज्ञों तक के आपसी समन्वय से मातृ मृत्यु दर को काबू करने में सफलता मिली है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में मातृ मृत्यु दर बढ़कर 154 हो गई है। जबकि दो साल पहले यह हर एक लाख जीवित जन्म पर 141 थी। हालांकि कोरोना से पूर्व मातृ मृत्यु दर 151 थी।

प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में उछाल के बीच गोरखपुर की एक पहल ने उम्मीद दिखाई है। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव के प्राथमिक अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कालेज और एम्स तक एकीकृत टीम बनाकर मातृ सेवा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में सीएमओ, महिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सीएचसी व पीएचसी प्रभारी, नर्स, सीएचओ, एएनएम, एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर और मॉनिटरिंग स्टाफ शामिल हैं। इन सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है।

सवा महीने में नहीं हुई किसी की मौत सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार किसी जिले में हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जान बचाने का अनोखा अभियान चल रहा है। यह अभियान बीते 21 मई से शुरू हुआ। अब तक 12 जुलाई तक की रिपोर्ट मिली है। सवा महीने में जिले में किसी भी प्रसूता की प्रसव के दौरान मौत नहीं हुई है। 21 मई से 12 जुलाई तक जिले में 271 हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं को विभिन्न अस्पतालों से रेफर किया गया। जिसमें 40 महिलाओं को पोस्टपार्टम हेमरेज था। यह महिलाएं प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव से पीड़ित थी।

मातृ मृत्यु की यही सबसे बड़ी वजह है। 55 महिलाओं का पहले सिजेरियन हुआ था। 35 में खून की गंभीर कमी पाई गई तथा 21 महिलाओं में उच्च रक्तचाप मिला। प्रसव के लिए पहुंची दो महिलाओं का हीमोग्लोबिन तीन से चार मिलीग्राम तक गिर गया था। उनकी जान समन्वय के जरिए बचाई गई। 15 महिलाओं को प्रसव के दौरान गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा और 32 महिलाओं में शिशु उल्टा पाया गया, जिनको उच्च केंद्र पर भेजा गया। इसमें जिले के 19 ब्लॉकों में से 18 ब्लॉकों से रेफरल मिल रहे हैं। जिले में सहजनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाई-रिस्क डिलीवरी सफलतापूर्वक हो रही हैं।

प्रसवोपरांत 42 दिनों तक फॉलोअप करती है मातृ सेवा टीम जैसे ही कोई आशा कार्यकत्री, एएनएम या फिर परिजन गर्भवती को नौवें महीने में अस्पताल लेकर पहुंचता है तो टीम एक्टिव हो जाती है। उसमें हाई रिस्क वाली गर्भवतियों की पहचान की जाती है। जिस गर्भवती के प्रसव में रिस्क होता है उसे गांव के अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया जाता है। हाई-रिस्क गर्भवती के रेफर पर्चे को पीएचसी, सीएचसी का चिकित्सक, हेल्थ सेंटर की एएनएम या एम्बुलेंस का ईएमटी मातृ सेवा टीम को व्हाट्सएप करती है। यहां से टीम सक्रिय होकर हर एक घंटे पर फॉलोअप करती है। रेफर मरीज के बीपी, वजन, शुगर, पल्स रेट, पूर्व रोग और हीमोग्लोबिन सहित सभी आवश्यक जानकारियां गर्भवती के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से हायर सेंटर को भेजी जाती हैं। रेफर के बाद भी टीम प्रसवोपरांत 7 से 42 दिनों तक महिला का फॉलोअप करती है।