Gorakhpur Fake IAS Gaurav Kumar: फर्जी अफसर बनकर लड़की से लेकर शासन सबको लगाया चूना | Crime

फर्जी IAS बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह अब देशभर में चर्चा का विषय है। आरोपी ने AI की मदद से फर्जी सरकारी पत्र, आदेश, टेंडर फाइलें और पहचान पत्र तैयार किए और यूपी, बिहार, झारखंड व मध्य प्रदेश में अपना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया।
Dec 12, 2025 05:04 pm ISTDivyanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
लेखक के बारे मेंDivyanshu Singh
मैं दिव्यांशु सिंह, पिछले छह वर्षों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूं। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले मैंने सैटेलाइट टीवी न्यूज़ चैनलों — सहारा न्यूज़ और हिंदी खबर में कार्य किया। इसके बाद डिजिटल पत्रकारिता की दिशा में मेरा सफर वनइंडिया के साथ शुरू हुआ। मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से मास कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि देश और विदेश की सही, सटीक और संतुलित खबरें हर दर्शक तक पहुंच सकें। पत्रकारिता मेरे लिए केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जनता तक सत्य को जिम्मेदारी के साथ पहुंचाने का एक माध्यम है। और पढ़ें
