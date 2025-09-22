Gorakhpur Electricity Department suspends eight people including XEN in the case of student death गोरखपुर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, छात्रा की मौत मामले में एक्सईएन समेत आठ सस्पेंड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGorakhpur Electricity Department suspends eight people including XEN in the case of student death

गोरखपुर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, छात्रा की मौत मामले में एक्सईएन समेत आठ सस्पेंड

गोरखपुर में बिजली निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को विभाग के आठ अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा छह संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है।

Pawan Kumar Sharma निज संवाददाता, गोरखपुरMon, 22 Sep 2025 09:03 PM
share Share
Follow Us on
गोरखपुर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, छात्रा की मौत मामले में एक्सईएन समेत आठ सस्पेंड

यूपी के गोरखपुर में बिजली निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के आठ अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। मीटरों को जांचमुक्त करने के मामले में तीन एक्सईएन और दो एसडीओ, जबकि हाईटेंशन तार से झुलसकर छात्रा की मौत प्रकरण में एसडीओ, जेई और टेक्नीशियन पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा छह संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है।

जिले के तीनों परीक्षण खंड में अधिशासी अभियंताओं की लॉगइन आईडी से क्यूसी 3 जांच के मामलों में लंबित 3037 मीटरों को बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे के बीच जांचमुक्त कर दिया गया था। बिजली निगम की जांच में अभियंताओं को दोषी पाया गया। इसके बाद सोमवार को प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने अधिशासी अभियंताओं शिवेंद्र कुमार, परवेज आलम, अविनाश अग्रहरि और सहायक अभियंताओं योगेंद्र कुमार यादव व अक्षय लाल को निलंबित कर दिया।

वहीं गुलरिहा थाना क्षेत्र के मोगलहा में निर्माणाधीन मकान की छत पर हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 12वीं की छात्रा की मौत के मामले में भी कार्रवाई हुई है। अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट पर मुख्य अभियंता ने प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने राप्ती नगर के एसडीओ भानु प्रताप सिंह, जेई दुर्गा प्रसाद और टेक्नीशियन ग्रेड 2 जयंत कुमार गौतम को निलंबित कर दिया। साथ ही छह संविदाकर्मियों, राहुल गोस्वामी, विशाल मिश्र, गौरीशंकर, शिवम चौहान, संजय साहनी, सब स्टेशन ऑपरेटर राघवेंद्र कुमार सिंह को बर्खास्त करने की भी संस्तुति की गई है।

ये भी पढ़ें:कनेक्शन काटने पहुंचे इंजीनियर पर भड़के ग्रामीण, कर्मचारियों को पीटा

इस मामले में मुख्य अभियंता ने बताया कि विभागीय छवि धूमिल करने एवं विभागीय राजस्व को क्षति पहुंचाने के आरोप में परीक्षण खंड के तीन अधिशासी अभियंता और दो सहायक अभियंताओं को निलंबित किया गया है। वहीं छात्रा की मौत के मामले में राप्तीनगर उपकेंद्र के एसडीओ, मेडिकल कॉलेज उपकेंद्र के जेई और तकनीशियन ग्रेड 2 के खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई है।

Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |