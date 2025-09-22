गोरखपुर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, छात्रा की मौत मामले में एक्सईएन समेत आठ सस्पेंड

गोरखपुर में बिजली निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को विभाग के आठ अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इसके अलावा छह संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है।

यूपी के गोरखपुर में बिजली निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के आठ अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। मीटरों को जांचमुक्त करने के मामले में तीन एक्सईएन और दो एसडीओ, जबकि हाईटेंशन तार से झुलसकर छात्रा की मौत प्रकरण में एसडीओ, जेई और टेक्नीशियन पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा छह संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है।

जिले के तीनों परीक्षण खंड में अधिशासी अभियंताओं की लॉगइन आईडी से क्यूसी 3 जांच के मामलों में लंबित 3037 मीटरों को बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे के बीच जांचमुक्त कर दिया गया था। बिजली निगम की जांच में अभियंताओं को दोषी पाया गया। इसके बाद सोमवार को प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने अधिशासी अभियंताओं शिवेंद्र कुमार, परवेज आलम, अविनाश अग्रहरि और सहायक अभियंताओं योगेंद्र कुमार यादव व अक्षय लाल को निलंबित कर दिया।

वहीं गुलरिहा थाना क्षेत्र के मोगलहा में निर्माणाधीन मकान की छत पर हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 12वीं की छात्रा की मौत के मामले में भी कार्रवाई हुई है। अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट पर मुख्य अभियंता ने प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने राप्ती नगर के एसडीओ भानु प्रताप सिंह, जेई दुर्गा प्रसाद और टेक्नीशियन ग्रेड 2 जयंत कुमार गौतम को निलंबित कर दिया। साथ ही छह संविदाकर्मियों, राहुल गोस्वामी, विशाल मिश्र, गौरीशंकर, शिवम चौहान, संजय साहनी, सब स्टेशन ऑपरेटर राघवेंद्र कुमार सिंह को बर्खास्त करने की भी संस्तुति की गई है।