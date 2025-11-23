Hindustan Hindi News
गोरखपुर का डॉक्टर यूपी पुलिस की हिरासत में, 25 फाइलों पर मिले दस्तखत; जानें मामला

गोरखपुर का डॉक्टर यूपी पुलिस की हिरासत में, 25 फाइलों पर मिले दस्तखत; जानें मामला

संक्षेप:

डॉक्टर उन फाइलों तक पहुंच रखता था, जिन्हें बिना मरीज भर्ती किए ही बिल बनाकर बीमा और आयुष्मान क्लेम के लिए भेजा जाता था। पुलिस को शक है कि क्लीनिक खोलने के बाद भी वह उस नेटवर्क के संपर्क में रहा। वह स्टैंप और हस्ताक्षर उपलब्ध कराकर फर्जी क्लेम पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा।

Sun, 23 Nov 2025 12:45 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के डिसेंट अस्पताल में बिना मरीज भर्ती किए ही भुगतान मामले की जांच का आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने भटहट के एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में लगभग 25 फाइलों पर उसके हस्ताक्षर मिलने से बीमा धोखाधड़ी के संगठित नेटवर्क की पुष्टि हुई है। जांच में पता चला है कि भटहट का यह डॉक्टर पहले शहर के डिसेंट अस्पताल में कार्यरत था।

इसी दौरान वह उन फाइलों तक पहुंच रखता था, जिन्हें बिना मरीज भर्ती किए ही बिल बनाकर बीमा और आयुष्मान क्लेम के लिए भेजा जाता था। पुलिस को शक है कि क्लीनिक खोलने के बाद भी वह उसी नेटवर्क के संपर्क में रहा और स्टैंप और हस्ताक्षर उपलब्ध कराकर फर्जी क्लेम पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। पुलिस के मुताबिक, डिसेंट अस्पताल में तैयार की गई फाइलों में मरीजों को भर्ती दिखाया गया, जबकि वे अस्पताल आए ही नहीं थे।

कई मामलों में ओपीडी में कुछ मिनट की जांच के बाद उन्हें दो से तीन दिन की भर्ती दिखाकर भारी भरकम बिल बनाया गया। जिन 25 फाइलों की जांच में पुष्टि हुई है, उनमें मरीजों के पूरे मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और दवाओं की लिस्ट फर्जी या मनगढ़ंत पाई गई। पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए डॉक्टर से की जा रही पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि कुछ फाइलों पर उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन उसने इसे औपचारिक प्रक्रिया बताते हुए अपनी भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया है। पुलिस अब उसके बैंक खातों, मोबाइल कॉल डिटेल और संपर्क में रहने वाले डॉक्टरों, दलालों और क्लीनिक संचालकों की गहन जांच कर रही है।

लंबे समय से था नेटवर्क

जांच अधिकारियों का कहना है कि बीमा क्लेम पास कराने के लिए एक संगठित नेटवर्क तैयार था। जिसमें मरीजों के आयुष्मान/बीमा कार्ड की जानकारी जुटाना। बिना भर्ती कराए नकली एडमिशन दिखाना। डॉक्टरों से हस्ताक्षर और फर्जी चिकित्सा रिपोर्ट तैयार कराना। इसके साथ ही दलालों के माध्यम से क्लेम पास कराना था। जांच में पता चला है कि यह नेटवर्क लंबे समय से चल रहा था।

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि फर्जी मरीजों को दिखाकर इंश्योरेंस कंपनी से भुगतान लेने के मामले में एक डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
