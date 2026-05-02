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जिंदगी की जंग हार गए गोरखपुर के DIOS डॉ.अमरकांत सिंह, लखनऊ में ली अंतिम सांस

May 02, 2026 03:03 pm ISTAjay Singh निज संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्ष्रक डॉ.अमरकांत सिंह शनिवार को लखनऊ में जिंदगी की जंग हार गए। लखनऊ के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉ. सिंह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे शिक्षा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।

जिंदगी की जंग हार गए गोरखपुर के DIOS डॉ.अमरकांत सिंह, लखनऊ में ली अंतिम सांस

UP News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जिला विद्यालय निरीक्ष्रक (DIOS) डॉ.अमरकांत सिंह शनिवार को लखनऊ में जिंदगी की जंग हार गए। लखनऊ के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉ. सिंह लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे शिक्षा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। अधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी स्तब्ध रह गए। डॉ.सिंह अपने पीछे पत्नी, एक बेटे और एक बेटी को छोड़ गए हैं। उनकी बेटी एमबीए कर चुकी हैं और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संचालित करती हैं। वह बचपन से मेधावी छात्रा रही हैं और उनकी प्रतिभा को देखते हुए शासन की ओर से उन्हें कई देशों की यात्रा का अवसर भी मिला था।

बताया जा रहा है कि डॉ. अमरकांत सिंह का जून माह में प्रमोशन प्रस्तावित था। डॉ. अमरकांत सिंह मूल रूप से आजमगढ़ के निवासी थे। उनके पिता वेदपाल सिंह लंबे समय तक प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री रहे और वर्तमान में संगठन के संरक्षक हैं। पंचम वेतनमान दिलाने में उनके पिता की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। उनकी माता जीवित हैं। चार भाइयों में डॉ. अमरकांत सिंह बीच के थे। उनके एक भाई सूर्यकांत सिंह वर्तमान में सीतापुर में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हैं।

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कई जिलों में बीएसए रह चुके थे डॉ.अमरकांत, होने वाला था प्रमोशन

डॉ. अमरकांत सिंह गोरखपुर के डीआईओएस बनने से पहले लखनऊ, बरेली, लखीमपुर और मैनपुरी में बेसिक शिक्षा अधिकारी रह चुके थे। शासन से अटैच रहते हुए उन पर एक बार निलंबन की कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन अपनी कार्यकुशलता के बल पर उन्होंने फिर मजबूत पहचान बनाई। वर्ष 2029 में उनकी सेवानिवृत्ति प्रस्तावित थी, जबकि अगले जून महीने में उनका प्रमोशन भी होना था।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों-शिक्षकों में शोक की लहर

डॉ.अमरकांत सिंह के निधन की सूचना पर गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में प्रभारी डीआईओएस अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में शोकसभा आयोजित की गई। इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉ. सिंह का योगदान लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अजित सिंह ने कहा कि उनके आकस्मिक निधन से विभाग को बड़ी क्षति पहुंची है। वे अपने शांत स्वभाव, प्रशासनिक दक्षता और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे।

काम के प्रति थी जबरदस्त प्रतिबद्धता

राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल किरण अरेतो ने कहा कि डॉ. सिंह ने गोरखपुर में शिक्षा व्यवस्था को ऊंचाई पर पहुंचाया। हाल ही में गोरखनाथ विश्वविद्यालय और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हुए अनुबंध के तहत पूरे प्रदेश में छात्र पंजीकरण अभियान चलाया गया था, जिसमें उनके नेतृत्व में गोरखपुर पहले स्थान पर रहा। गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद वह प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन का डाटा लेते थे और पूछते थे कि कितने छात्रों ने पंजीकरण कराया। काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी थी कि सुबह समय पर कार्यालय पहुंचते और देर रात तक कुर्सी नहीं छोड़ते थे, जब तक कार्य पूरा न हो जाए। गोरखपुर में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में दागी केंद्रों की परंपरा पूरी तरह समाप्त कर दी। एक भी केंद्र दागी घोषित नहीं हुआ।

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मृतक आश्रित मामलों में फाइल नहीं रुकी

उनकी सबसे बड़ी विशेषता मृतक आश्रित मामलों के प्रति संवेदनशीलता थी। उन्होंने बाबुओं को सख्त निर्देश दे रखे थे कि कोई भी मृतक आश्रित आए तो उसकी फाइल तत्काल निपटाई जाए। अन्य लंबित फाइलों के निस्तारण पर भी उनका विशेष जोर रहता था। उनके कार्यकाल में बाबूशाही लगभग समाप्त हो गई थी। उनके निधन को शिक्षा जगत ने एक अपूरणीय क्षति बताया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों ने उन्हें कर्मनिष्ठ, संवेदनशील और अनुशासनप्रिय अधिकारी बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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