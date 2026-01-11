गोरखपुर-बेंगलुरु फ्लाइट से टकराया पक्षी, काशी में इमरजेंसी लैंडिंग; बाल-बाल बची 216 यात्रियों की जान

संक्षेप: विमान के एप्रन पर खड़े होने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद तकनीकी टीम ने विमान की जांच की और खराबी दूर करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एयरलाइंस कंपनी की ओर से सभी यात्रियों को नजदीकी होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई।

गोरखपुर से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान से रविवार शाम हवा में पक्षी टकरा गया, जिससे विमान का अगला हिस्सा (नोज) क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट ने तत्परता दिखाते हुए बाबतपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। घटना में सभी यात्री सुरक्षित रहे।

विमान संख्या 6 ई-437 अपने निर्धारित समय शाम 6:15 बजे गोरखपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ था। विमान में क्रू मेंबरों सहित कुल 216 लोग सवार थे। उड़ान के दौरान पक्षी से टकराने के बाद चालक दल ने तुरंत नजदीकी वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया। एटीसी की सहमति पर विमान को डायवर्ट कर शाम 7:05 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।

विमान के एप्रन पर खड़े होने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद तकनीकी टीम ने विमान की जांच की और खराबी दूर करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। एयरलाइंस कंपनी की ओर से सभी यात्रियों को नजदीकी होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई। इंडिगो अधिकारियों ने बताया कि विमान को ग्राउंड कर दिया गया है और यात्रियों को सोमवार को दूसरे विमान से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा।