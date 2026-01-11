Hindustan Hindi News
गोरखपुर-बेंगलुरु फ्लाइट से टकराया पक्षी, काशी में इमरजेंसी लैंडिंग; बाल-बाल बची 216 यात्रियों की जान

गोरखपुर-बेंगलुरु फ्लाइट से टकराया पक्षी, काशी में इमरजेंसी लैंडिंग; बाल-बाल बची 216 यात्रियों की जान

संक्षेप:

विमान के एप्रन पर खड़े होने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद तकनीकी टीम ने विमान की जांच की और खराबी दूर करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। एयरलाइंस कंपनी की ओर से सभी यात्रियों को नजदीकी होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई।

Jan 11, 2026 11:03 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बाबतपुर (वाराणसी)
गोरखपुर से बेंगलुरु जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान से रविवार शाम हवा में पक्षी टकरा गया, जिससे विमान का अगला हिस्सा (नोज) क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट ने तत्परता दिखाते हुए बाबतपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। घटना में सभी यात्री सुरक्षित रहे।

विमान संख्या 6 ई-437 अपने निर्धारित समय शाम 6:15 बजे गोरखपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ था। विमान में क्रू मेंबरों सहित कुल 216 लोग सवार थे। उड़ान के दौरान पक्षी से टकराने के बाद चालक दल ने तुरंत नजदीकी वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से संपर्क किया। एटीसी की सहमति पर विमान को डायवर्ट कर शाम 7:05 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली।

विमान के एप्रन पर खड़े होने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद तकनीकी टीम ने विमान की जांच की और खराबी दूर करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। एयरलाइंस कंपनी की ओर से सभी यात्रियों को नजदीकी होटलों में ठहराने की व्यवस्था की गई। इंडिगो अधिकारियों ने बताया कि विमान को ग्राउंड कर दिया गया है और यात्रियों को सोमवार को दूसरे विमान से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा।

कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित और सस्ती कमर्शियल उड़ानें बहाल करने की मांग

उधर, भाजपा नेता और कुशीनगर एयरपोर्ट सलाहकार समिति सदस्य ओमप्रकाश जयसवाल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल को संबोधित ज्ञापन अनुभाग अधिकारी आशीष सोनी को नई दिल्ली में सौंपा और कुशीनगर एयरपोर्ट से नियमित और सस्ती कमर्शियल उड़ानें बहाल करने की मांग की। भाजपा नेता श्री जायसवाल ने मंत्रालय के एचएमओएस को दिए ज्ञापन में बताया कि कुशीनगर विश्व के करोड़ों बौद्ध श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा करोड़ों की लागत से निर्मित एक ऐतिहासिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद अब तक नियमित उड़ान संचालन प्रारंभ न होना क्षेत्र की जनता के लिए अत्यंत निराशाजनक है।

