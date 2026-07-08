राम मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि से मिले गोपाल राव; बाहर निकलकरबोले- ट्रस्ट से हटाया नहीं गया
राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि से मिलने पहुंचे गोपाल राव पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत की। बाहर निकलने के बाद गोपाल राव ने कहा कि ट्रस्ट से नहीं हटाया गया है। गलत संदेश दिया जा रहा है।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हुई श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद अब हलचल तेज है। बुधवार को विशेष आमंत्रित सदस्य पद से हटाए गोपाल राव श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज से मिलने के लिए वैदेही भवन पहुंचे। यहां गोपाल राव श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि की मुलाकात बंद कमरे में हुई। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई।
इसके बाद बाहर निकलने पर गोपाल राव से मीडिया ने बातचीत को लेकर सवाल किया। जिस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक सवाल के जवाब में गोपाल राव ने कहा है कि ट्रस्ट से नहीं हटाया गया है। गलत संदेश दिया जा रहा है। गोपाल राव बोले कि मुझे हटाया नहीं गया है, कुछ बैठकों में आने के लिए मना किया गया है। मंदिर की व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। चढ़ावा चोरी पर हुआ है पर सोना-चांदी सब सुरक्षित है। अफवाह फैलाया जा रहा है। गोपाल राव, जिन्हें ट्रस्ट की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था, उन्हें राम मंदिर में दान की कथित चोरी के बाद विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटा दिया गया है।
चंपत की शिथिलता के कारण संकट खड़ा हुआः गोविंददेव
इससे पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक के दूसरे दिन कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि महराज ने हिन्दुस्तान के साथ कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने एक तरफ निवर्तमान महासचिव चंपत राय का बचाव किया तो दूसरी तरफ शिथिल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। कहा कि व्यवस्थागत खामियों की वजह से यह संकट खड़ा हुआ। यह निगरानी न रखने, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए था।
शिथिल कार्यपद्धति का नतीजा
उन्होंने कहा कि ऐसा चंपत राय की कार्यपद्धति के कारण हुआ। उन्होंने अपने ड्राइवर पर बेइंतिहा भरोसा कर लिया। निगरानी सिस्टम कमजोर होने के कारण ऐसी स्थिति बनी। स्वामी गोविंददेव जी गिरि ने कहा कि जब इतना बड़ा, लंबा चौड़ा काम फैला हुआ था तो उन्हें व्यवस्थाओं को विकेंद्रीयकृत करना चाहिए था। आरोप लगने से पहले भी यह बातें चर्चा में आती थी लेकिन वह इन बातों को इग्नोर (नजरंदाज) करते थे। उनको गलता था कि सब हो जाएगा। यही तो शिथिलता है, यही असावधानी है। उनकी असावधानी के कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया।
कोष में आने तक किसी धन की जिम्मेदारी मेरी नहीं
एक सवाल के जवाब में कहा कि दानपात्रों की जिम्मेदारी डॉ. अनिल मिश्र की थी। कोषाध्यक्ष होने के नाते कोष में जो आ गया उसको संभालना, ठीक ढंग से व्यय करना मेरी जिम्मेदारी है, कोष में आने तक मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह काम प्रोफेशनल का है, कठोर अनुशासन का है। अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त कर रहे हैं। तीन लोगों की कमेटी ट्रस्ट ने बना दी है। यह कमेटी तीन नाम ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तावित करेगी। उनमें से हम एक का चयन करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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