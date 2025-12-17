Hindustan Hindi News
goons shot and killed a history sheeter who had recently been released from jail on bail
प्रतापगढ़ में गैंगवार! बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर की हत्या, हाल ही में जेल से आया था बाहर

संक्षेप:

प्रतापगढ़ में मंगलवार रात बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार तीन हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अफसार हाल ही में एक हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था।

Dec 17, 2025 01:00 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, प्रतापगढ़
यूपी के प्रतापगढ़ के मऊआइमा थानाक्षेत्र के कंचनपुर गांव के समीप मंगलवार रात हिस्ट्रीशीटर अफसार अहमद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार तीन बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो गए। हत्या के पीछे की वजह गैंगवार बताई जा रही है। अफसार हत्या के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस फरार हमलावरों की तलाश में जुटी है।

प्रतापगढ़ जिले के देल्हूपुर थानाक्षेत्र के जद्दोपुर गांव का मूल निवासी अफसार अहमद मऊआइमा क्षेत्र के मरखामऊ गांव में रहता था। वह मंगलवार देर शाम बाइक पर सोरांव से अपने घर मरखामऊ लौट रहा था। रास्ते में कंचनपुर के समीप घात लगाए तीन बदमाशों ने उसे रोक कर सिर में गोली मार दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजन अफसार को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।

बता दें कि 19 जनवरी 2024 को मरखामऊ के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर नसीम की गांव की एक चाय की दुकान पर गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में नसीम की पत्नी रिजवाना बानो ने हिस्ट्रीशीटर अफसार अहमद समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अफसार पर मऊआइमा, देल्हूपुर, मानधाता समेत कई थानों में कुल 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर अफसार अहमद की हत्या कर दी है। पुलिस टीम हमलावरों की तलाश में जुटी है।

उधर, उरई जिले के चुर्खी बाईपास के बीच में मरघट के सामने मंगलवार रात शराब पार्टी कर रहे दोस्तों में झगड़ा हो गया जिसमें तीन दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त की ईंट से सिर कूच हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने तीनों हत्यारोपी दोस्तों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। दो दोस्तों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या में प्रयुक्त हुई खून से सनी ईंट भी बरामद कर ली गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
