प्रतापगढ़ में गैंगवार! बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर की हत्या, हाल ही में जेल से आया था बाहर

संक्षेप: प्रतापगढ़ में मंगलवार रात बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार तीन हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अफसार हाल ही में एक हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आया था।

यूपी के प्रतापगढ़ के मऊआइमा थानाक्षेत्र के कंचनपुर गांव के समीप मंगलवार रात हिस्ट्रीशीटर अफसार अहमद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार तीन बदमाश गोली मारने के बाद फरार हो गए। हत्या के पीछे की वजह गैंगवार बताई जा रही है। अफसार हत्या के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल पुलिस फरार हमलावरों की तलाश में जुटी है।

प्रतापगढ़ जिले के देल्हूपुर थानाक्षेत्र के जद्दोपुर गांव का मूल निवासी अफसार अहमद मऊआइमा क्षेत्र के मरखामऊ गांव में रहता था। वह मंगलवार देर शाम बाइक पर सोरांव से अपने घर मरखामऊ लौट रहा था। रास्ते में कंचनपुर के समीप घात लगाए तीन बदमाशों ने उसे रोक कर सिर में गोली मार दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे परिजन अफसार को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया।

बता दें कि 19 जनवरी 2024 को मरखामऊ के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर नसीम की गांव की एक चाय की दुकान पर गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में नसीम की पत्नी रिजवाना बानो ने हिस्ट्रीशीटर अफसार अहमद समेत सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अफसार पर मऊआइमा, देल्हूपुर, मानधाता समेत कई थानों में कुल 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर अफसार अहमद की हत्या कर दी है। पुलिस टीम हमलावरों की तलाश में जुटी है।