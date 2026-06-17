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गुंडा एक्ट के आरोपी ने आधी रात को पुलिस चौकी में काटा बवाल, सिपाहियों को पीटा; फाड़े कागजात

Ajay Singh संवाददाता, फतेहपुर
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पुलिस का कहना है कि गुंडा एक्ट के एक आरोपी ने फतेहपुर की बहुआ पुलिस चौकी में घुसकर जमकर गुंडई की। पुलिस यहां तक कह रही है कि आरोपी और उसके एक साथी ने चौकी में उनके साथ मारपीट तक की। यही नहीं उन्हें फंसाने के इरादे से अपना सिर दीवार पर पटकने लगा।  आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया जबकि उसका साथी भाग गया।

गुंडा एक्ट के आरोपी ने आधी रात को पुलिस चौकी में काटा बवाल, सिपाहियों को पीटा; फाड़े कागजात

UP News : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की बहुआ पुलिस चौकी पर मंगलवार आधी रात को हंगामा हो गया। यहां गुंडा एक्ट के एक आरोपी ने अपने साथी के साथ जमकर बवाल काटा। पुलिसवालों की मानें तो दोनों ने मिलकर न सिर्फ चौकी के अंदर घुसकर सरकारी कागज फाड़ दिए बल्कि चौकी इंचार्ज और सिपाहियों को गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट भी की। पुलिस का कहना है कि आरोपी उन्हें फंसाने के इरादे से दीवार पर अपना सिर पटकने लगा। इस दौरान पुलिसवालों ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। जबकि उसका साथी वहां से फरार हो गया।

बहुआ चौकी प्रभारी अंबरीश मिश्रा ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब एक बजे वह हेड कांस्टेबल पंकज कुमार और आरक्षी आदर्श पांडेय के साथ चौकी पर मौजूद थे। इसी दौरान राजनगर, बहुआ निवासी लक्ष्य प्रताप सिंह अपने साथी अजीत प्रताप निवासी अकीलाबाद थाना ललौली के साथ आया। उनकी समस्या पूछी गई तो दोनों अचानक उग्र हो गए और गालियां देने लगे। उन्हें शांत कराने और समझाने का प्रयास किया गया तो वह और अधिक आक्रामक होकर हाथापाई करने लगे। दोनों ने पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए कागजात फाड़ने लगे। अचानक लक्ष्य प्रताप चौकी की दीवार पर अपना सिर पटकने लगा, जबकि उसका साथी अजीत प्रताप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लक्ष्य को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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हत्या के प्रयास समेत 10 से अधिक मामले दर्ज

हमले का मुख्य आरोपी लक्ष्य प्रताप सिंह पहले भी पुलिसकर्मियों पर हमले कर चुका है। इसके अलावा वह कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में कई लोगों से मारपीट कर चुका है। उस पर जानलेवा हमले और हत्या के प्रयास सहित दस से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2025 में उसके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है।

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क्या बोली पुलिस

फतेहपुर के एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता किए जाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक आरोपी पुलिस हिरासत में है। आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। दोनों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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