गूगल मैप के भरोसे चलना पड़ा भारी, कीचड़ में फंसकर कार में लगी आग, मिनटों में जलकर खाक

संक्षेप:

हरदोई में गूगल मैप पर भरोसा करने से एक शख्स की कार कीचड़ में फंसकर आग की भेंट चढ़ गई। दिल्ली से हरदोई आए शख्स की गाड़ी पिहानी चुंगी के पास संकरी गलियों में फंसते हुए कीचड़ में चली गई। इस दौरान इंजन गर्म होने से कार में आग लग गई। 

Wed, 26 Nov 2025 06:03 PM
यूपी के हरदोई में गूगल मैप से चलना एक शख्स को भारी पड़ गया। दरअसल कार कीचड़ में फंस गई और इस दौरान उसमें आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। इससे इंदर रखा लैपटॉप समेत कई अन्य सामान भी जल गया। हालांकि गनीमत यही रही कि आग लगते ही कार चालक ने कूदकर जान बचाई।

नई दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर के रहने वाले राजन साहनी किसी मांगलिक कार्यक़म में शामिल होने के लिए हरदोई में अपने मामा डॉ. एके नथानी के यहां आए थे। वह हरदोई से दिल्ली जाने के लिए निकले थे। वह अकेले थे और खुद ही कार चला रहे थे। यात्रा शुरू करने से पहले गूगल मैप पर दिल्ली का मार्ग सेट किया था । गूगल मैप के अनुसार गाड़ी पिहानी चुंगी के पास की संकरी गलियों में पहुंच गई। इलाके की गलियां बेहद टेढ़ी-मेढ़ी और सकरी होने के कारण कार एक तालाब के किनारे पहुंच गई जहां पर कीचड़ में फंस गई।

इंजन गर्म होने से कार में लगी आग

चालक ने कार को निकालने का कई बार प्रयास किया जिससे गाड़ी का इंजन अधिक गर्म होने लगा। तालाब की मिट्टी में फसने के कारण इंजन में तेज घर्षण हुआ। कुछ ही मिनटों में वाहन के आगे वाले हिस्से से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें बाहर आने लगीं।आग लगने से कार जलकर खाक हो गयी। जिससे हड़कप मच गया। फिलहाल बड़ी घटना होने से बची तो लोगों ने राहत की सांस ली।

उधर, सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक कार में रखे करीब दो लाख नकद, लैपटॉप और दो मोबाइल जलकर राख हो चुके थे। हालांकि कार सवार में सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और कोई जनहानि नहीं हुई।

