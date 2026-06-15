परीक्षा के दिन गूगल मैप ने भटकाया, गलत लोकेशन पर पहुंच गए अभ्यर्थी, छूट गया पेपर

औरैया में दो अभ्यर्थियों को गूगल मैप पर रास्ता ढूंढ भारी पड़ गया और उनका पेपर छूट गया। दरअसल, रविवार को श्री जनता इंटर कॉलेज अजीतमल में राजकीय प्रवक्ता परीक्षा आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी पूजा शुक्ला और संजय कुमार के मुताबिक वह गूगल मैप के जरिये गलत लोकेशन जनता इंटर कॉलेज की ककोर पहुंच गए।

UP News: यूपी के औरैया में दो अभ्यर्थियों को गूगल मैप पर रास्ता ढूंढ भारी पड़ गया और उनका पेपर छूट गया। दरअसल, रविवार को कस्बे के श्री जनता इंटर कॉलेज अजीतमल में राजकीय प्रवक्ता परीक्षा आयोजित की गई थी। कानपुर निवासी अभ्यर्थी पूजा शुक्ला और संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए उन्होंने गूगल मैप का उपयोग किया। मैप पर खोज करने पर उन्हें जनता इंटर कॉलेज की लोकेशन ककोर स्थित विद्यालय की दिखाई गई, जिसके आधार पर वे वहां पहुंच गए।

ककोर पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि उनका परीक्षा केंद्र श्री जनता इंटर कॉलेज अजीतमल है। इसके बाद दोनों अभ्यर्थी जल्दबाजी में अजीतमल के लिए रवाना हुए, लेकिन तब तक परीक्षा केंद्र पर प्रवेश का निर्धारित समय समाप्त हो चुका था। ऐसे में उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि गूगल मैप की गलत लोकेशन के कारण उनका महत्वपूर्ण समय नष्ट हो गया और वे परीक्षा में शामिल होने का अवसर खो बैठे। वहीं परीक्षा केंद्र प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आयोग एवं बोर्ड के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इसलिए नियमों के तहत दोनों अभ्यर्थियों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं थी।

परीक्षा केंद्र पर मौजूद अन्य अभ्यर्थियों ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे परीक्षा से एक-दो दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन और मार्ग की पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

गूगल मैप के भरोसे छूट गई चार अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती परीक्षा इससे पहले यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दौरान गूगल मैप की गलत लोकेशन चार अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का कारण बन गई। 10 जून को मुजफ्फरनगर में आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले चार अभ्यर्थी गूगल मैप की गलत लोकेशन के कारण शामली के एक गांव में पहुंच गए, जिसके चलते उनकी परीक्षा छूट गई।