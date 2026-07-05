गूगल मैप ने फिर भटकाया! इटावा में रास्ता भटकी कार बंबे में गिरी, बाल-बाल बचा परिवार

इटावा के जसवंतनगर में गूगल मैप के सहारे शादी में जा रहा भोपाल का एक परिवार तेज बारिश और अंधेरे में रास्ता भटक गया। कार सड़क किनारे बंबा में गिर गई। ग्रामीणों और पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी को मामूली चोटें आईं, जबकि कार क्षतिग्रस्त हो गई।

इटावा जिले के जसवंतनगर में शनिवार देर रात गूगल मैप के भरोसे यात्रा करना एक परिवार को भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से फिरोजाबाद के सिरसागंज में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा परिवार तेज बारिश और घने अंधेरे के बीच रास्ता भटक गया। इसी दौरान उनकी कार ग्राम नगला विशुन और तिजौरा के बीच सड़क किनारे बने बंबा में जा गिरी। हादसे में कार सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए। उन्हें मामूली चोटें आईं, जबकि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र जादौन अपने परिवार के साथ कार से भोपाल से सिरसागंज जा रहे थे। उन्हें रास्ता मालूम नहीं था। इसलिए वे गूगल मैप की मदद से यात्रा कर रहे थे। शनिवार देर रात जब वे इटावा पहुंचे, तभी तेज बारिश शुरू हो गई।

गूगल मैप के भरोसे यात्रा कर रहे थे बारिश के कारण सड़क पर फिसलन बढ़ गई और विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। ऐसे में गूगल मैप के सहारे वे मुख्य मार्ग से भटककर नगला विशुन और तिजौरा गांव के बीच पहुंच गए। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित बंबा में जा गिरी। हादसा होते ही कार में सवार लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला कार में धर्मेंद्र जादौन, उनकी पत्नी शीतल, पुत्री श्रेया, आजा जादौन और संध्या भटनागर सवार थे। प्राथमिक जांच में सभी को मामूली चोटें मिलीं। पुलिस ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद उनके परिजनों के साथ सिरसागंज के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से बंबा में गिरी कार को बाहर निकलवाया। हादसे में वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लेने से बड़ा हादसा टल गया।