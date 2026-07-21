UP में एक दिन में 2 रेल हादसे, बागपत में मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, गाजियाबाद में 6 डिब्बे पटरी से उतरे

दिल्ली-शामली रेल रूट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल, मंगलवार सुबह अहेड़ा रेलवे हॉल्ट के पास चलती मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इससे पहले गाजियाबाद में एक मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गए।

Train News: यूपी में एक दिन मालगाड़ियों के दो हादसे हो गए। गाजियाबाद में 6 डिब्बे बेपटरी हो गए, वहीं बागपत में कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। गनीमत यही रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

दिल्ली-शामली रेलमार्ग पर मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब बागपत के अहेड़ा रेलवे हॉल्ट के पास चलती मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। घटना सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच हुई। अचानक हुई मालगाड़ी पार्टिंग से रेल अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई तथा रेल संचालन प्रभावित हो गया।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रही मालगाड़ी अहेड़ा रेलवे हाल्ट के पास जंगो में कपलिंग फेल होने से कई वैगन इंजन से अलग हो गए। चालक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को नियंत्रित किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कपलिंग को दुरुस्त कर अलग हुए वैगनों को दोबारा जोड़ा गया। इसके बाद मालगाड़ी को सुरक्षित रूप से बागपत की ओर रवाना किया गया। इस दौरान दिल्ली-शामली रेलमार्ग पर रेल संचालन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाते हुए परिचालन को सामान्य कर दिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है।

शामली से दिल्ली जाने वाली 74022 पैसेंजर ट्रेन एक घन्टे तक बड़ौत रेलवे स्टेशन पर जबकि ट्रेन संख्या 64022 (सहारनपुर से दिल्ली) एक घन्टे तक बागपत रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रही। बड़ौत रेलवे स्टेशन अधीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली की ओर से आने वाली मालगाड़ी बड़ौत रेलवे स्टेशन पर तकरीबन एक से डेढ़ घंटे तक देरी से पहुंची। बागपत में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी लेकिन इसकी सही जानकारी बागपत रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर ही दे सकते हैं।

गाजियाबाद में बेपटरी हुई मालगाड़ी उधर, उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-नयी दिल्ली रेलखंड पर एक मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गये, जिसके कारण इस रेलखंड पर यातायात प्रभावित हो गया। इस दुर्घटना के कारण उत्तर रेलवे ने कई ईएमयू और यात्री ट्रेनों को पूर्ण रूप रद्द, आंशिक रूप से रद्द तथा रूट चेंज कर दिया है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस दुर्घटना के कारण 53 ट्रेनें प्रभावित हुई है। इनमें से 24 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है और वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है। वहीं 16 यात्री ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं, जबकि पांच यात्री ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इसके अलावा आठ ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर नियंत्रित किया गया है।