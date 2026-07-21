Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP में एक दिन में 2 रेल हादसे, बागपत में मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, गाजियाबाद में 6 डिब्बे पटरी से उतरे

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, बागपत
Follow us on Google News
share

दिल्ली-शामली रेल रूट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल, मंगलवार सुबह अहेड़ा रेलवे हॉल्ट के पास चलती मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इससे पहले गाजियाबाद में एक मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गए।

UP में एक दिन में 2 रेल हादसे, बागपत में मालगाड़ी दो हिस्सों में बंटी, गाजियाबाद में 6 डिब्बे पटरी से उतरे

Train News: यूपी में एक दिन मालगाड़ियों के दो हादसे हो गए। गाजियाबाद में 6 डिब्बे बेपटरी हो गए, वहीं बागपत में कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। गनीमत यही रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

दिल्ली-शामली रेलमार्ग पर मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब बागपत के अहेड़ा रेलवे हॉल्ट के पास चलती मालगाड़ी की कपलिंग टूटने से ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। घटना सुबह करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच हुई। अचानक हुई मालगाड़ी पार्टिंग से रेल अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई तथा रेल संचालन प्रभावित हो गया।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जा रही मालगाड़ी अहेड़ा रेलवे हाल्ट के पास जंगो में कपलिंग फेल होने से कई वैगन इंजन से अलग हो गए। चालक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को नियंत्रित किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त कपलिंग को दुरुस्त कर अलग हुए वैगनों को दोबारा जोड़ा गया। इसके बाद मालगाड़ी को सुरक्षित रूप से बागपत की ओर रवाना किया गया। इस दौरान दिल्ली-शामली रेलमार्ग पर रेल संचालन कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने स्थिति पर जल्द नियंत्रण पाते हुए परिचालन को सामान्य कर दिया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद-दिल्ली रूट पर हादसा, मालगाड़ी के 6 डिब्बे बेपटरी; 53 ट्रेनें प्रभावित

शामली से दिल्ली जाने वाली 74022 पैसेंजर ट्रेन एक घन्टे तक बड़ौत रेलवे स्टेशन पर जबकि ट्रेन संख्या 64022 (सहारनपुर से दिल्ली) एक घन्टे तक बागपत रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रही। बड़ौत रेलवे स्टेशन अधीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली की ओर से आने वाली मालगाड़ी बड़ौत रेलवे स्टेशन पर तकरीबन एक से डेढ़ घंटे तक देरी से पहुंची। बागपत में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी लेकिन इसकी सही जानकारी बागपत रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर ही दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें:यात्रियों के लिए खुशखबरी! इस वंदे भारत में लगाए जाएंगे 6 एक्स्ट्रा कोच

गाजियाबाद में बेपटरी हुई मालगाड़ी

उधर, उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-नयी दिल्ली रेलखंड पर एक मालगाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गये, जिसके कारण इस रेलखंड पर यातायात प्रभावित हो गया। इस दुर्घटना के कारण उत्तर रेलवे ने कई ईएमयू और यात्री ट्रेनों को पूर्ण रूप रद्द, आंशिक रूप से रद्द तथा रूट चेंज कर दिया है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस दुर्घटना के कारण 53 ट्रेनें प्रभावित हुई है। इनमें से 24 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है और वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है। वहीं 16 यात्री ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं, जबकि पांच यात्री ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इसके अलावा आठ ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर नियंत्रित किया गया है।

ये भी पढ़ें:झारखंड को मिलेगी 2 स्लीपर वंदे भारत, वाराणसी और मुंबई जाना होगा आसान; देखें रूट

रेलवे अधिकारियों के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम), अपर मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे की टीमें तत्काल मार्ग बहाली कार्य में जुट गईं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Bagpat Latest News Train Baghpat News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।