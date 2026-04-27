गुड न्यूज: बस दो दिन में खत्म होगा इंतजार, फिर मेरठ से प्रयागराज तक करें फर्राटेदार सफर
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम चार चरणों में पूरा किया गया है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट पर युद्धस्तर पर काम चल रहा था। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 594 किलोमीटर है, जो इसे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक बनाती है।
UP News : उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने वाला मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह तैयार है। 2021 से चल रहा निर्माण कार्य अब अपने अंतिम पड़ाव को पार कर चुका है और महज दो दिन बाद इस एक्सप्रेसवे को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस माह के अंत से लोग मेरठ से प्रयागराज तक का सफर कुछ ही घंटों में पूरा कर सकेंगे।
गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चार चरणों में पूरा किया गया है। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद से ही इस प्रोजेक्ट पर युद्धस्तर पर काम चल रहा था। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है, जो इसे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक बनाती है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यूपी के मेरठ, प्रयागराज समेत 12 जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हर जिले में इंटरचेंज बनाए गए हैं, ताकि वाहन आसानी से एक्सप्रेसवे पर चढ़ और उतर सकें।
मेरठ से प्रयागराज का सफर मात्र छह घंटे का: गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज के बीच की दूरी मात्र छह घंटे में तय होगी। करीब 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सफर होगा। हालांकि अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर रखा गया है। कुल 594 किमी की दूरी रहेगी।्र
46,660 करोड़ का निवेश 12 जिलों में होगा
गंगा एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे सह इंडस्ट्रियल कारिडोर माडल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) योजना के तहत 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के किनारे 12 औद्योगिक नोड्स विकसित कर रहा है, जिनके लिए 6,507 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। अब तक 987 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनके जरिए लगभग ₹47 हजार करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। योजना 12 जिलों में औद्योगिक विकास का नया नेटवर्क खड़ा करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। आईएमएलसी योजना के तहत पूरे एक्सप्रेसवे कारिडोर में सभी 12 जिलों में 12 नोड्स बनाए गए हैं।
मेरठ में बिजौली की सूरत बदल गई
मेरठ-बुलंदशहर एनएच-235 पर स्थित बिजौली की सूरत बदल गई है। ऊपर से गंगा एक्सप्रेसवे से गुजरेंगे, नीचे मेरठ-बुलंदशहर एनएच-235 हाईवे है। दोनों तरफ से इंटरचेंज पर वाहनों को चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलेगी। 29 अप्रैल को उद्घाटन भले ही हरदोई में होगा, लेकिन बिजौली में भी एक उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें करीब पांच हजार लोगों की सभा होगी। सांसद, मंत्री, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहेंगे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें