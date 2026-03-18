गुड न्यूज: बलिया से चलकर छपरा होते हुए गोरखपुर-गोमतीनगर तक चलेगी वंदेभारत, शेड्यूल तैयार

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड से वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल मांगा गया, जिसके बाद छपरा से गोमतीनगर तक चलाने पर सहमति बन गई है।

New Vande Bharat Express to UP: बलिया से चलकर छपरा होते हुए गोरखपुर-गोमतीनगर तक वंदेभारत का चलना लगभग तय हो गया है। बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेन को चलाने के लिए शेड्यूल भी तैयार हो गया है। है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने ट्रेन चलाई जा सकती है। गोरखपुर-प्रयागराज और गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत के बाद यह तीसरी वंदे भारत होगी जो कि गोरखपुर होकर चलेगी।

गोरखपुर से होकर बिहार जाने के लिए यह दूसरी वंदे भारत होगी। इसके चलने से यूपी और बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेल प्रशासन ने गोरखपुर से दिल्ली और आगरा के बीच स्लीपर वंदे भारत चलाने की भी योजना तैयार की है। हालांकि, इन ट्रेनों के बारे में रेलवे बोर्ड से अभी शेड्यूल नहीं मांगा गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से सात वंदे भारत और दो अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड से वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल मांगा गया, जिसके बाद छपरा से गोमतीनगर तक चलाने पर सहमति बनी है। उधर, रेलवे प्रशासन ने रखरखाव, मरम्मत व धुलाई के लिए भटनी में डिपो निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी।