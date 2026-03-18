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गुड न्यूज: बलिया से चलकर छपरा होते हुए गोरखपुर-गोमतीनगर तक चलेगी वंदेभारत, शेड्यूल तैयार

Mar 18, 2026 11:10 am ISTAjay Singh आशीष श्रीवास्तव, गोरखपुर
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पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड से वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल मांगा गया, जिसके बाद छपरा से गोमतीनगर तक चलाने पर सहमति बन गई है। 

गुड न्यूज: बलिया से चलकर छपरा होते हुए गोरखपुर-गोमतीनगर तक चलेगी वंदेभारत, शेड्यूल तैयार

New Vande Bharat Express to UP: बलिया से चलकर छपरा होते हुए गोरखपुर-गोमतीनगर तक वंदेभारत का चलना लगभग तय हो गया है। बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेन को चलाने के लिए शेड्यूल भी तैयार हो गया है। है। संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने ट्रेन चलाई जा सकती है। गोरखपुर-प्रयागराज और गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत के बाद यह तीसरी वंदे भारत होगी जो कि गोरखपुर होकर चलेगी।

गोरखपुर से होकर बिहार जाने के लिए यह दूसरी वंदे भारत होगी। इसके चलने से यूपी और बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेल प्रशासन ने गोरखपुर से दिल्ली और आगरा के बीच स्लीपर वंदे भारत चलाने की भी योजना तैयार की है। हालांकि, इन ट्रेनों के बारे में रेलवे बोर्ड से अभी शेड्यूल नहीं मांगा गया है।

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पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से सात वंदे भारत और दो अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। पिछले दिनों रेलवे बोर्ड से वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल मांगा गया, जिसके बाद छपरा से गोमतीनगर तक चलाने पर सहमति बनी है। उधर, रेलवे प्रशासन ने रखरखाव, मरम्मत व धुलाई के लिए भटनी में डिपो निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी।

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वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कई विशेषताएं हैं। ये भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं जो सिर्फ 52 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती हैं। ये पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में कहीं अधिक तेज हैं। पुरानी ट्रेनों से इन ट्रेनों में फर्क इंजन का भी है। पुरानी ट्रेनों में इंजन अलग होते हैं जबकि इस ट्रेन में इंजन एकीकृत हैं। ये ट्रेनें यात्रियों के आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। सीटें ऐसी बनी हैं जिनसे जिनमें झटके कम से कम लगें और यात्रा सुगम और आरामदायक हो। स्वच्छता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों में बायो-वैक्यूम शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार के शौचालय होते हैं। ट्रेन में लगे मॉड्यूलर रैक सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मुहैया कराते हैं। यात्रियों को सामान रखने में कोई समस्या नहीं आती है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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