यूपी के 75 जिलों को लेकर अच्छी खबर, छात्राओं को मिलेगी बड़ी राहत, बजट में हो गई घोषणा

देश भर में प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किया जाएगा। यह हॉस्टल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (एसटीईएम) संस्थानों में खुलेंगे। सर्वाधिक आबादी वाले राज्य यूपी में 75 जिले हैं।

Feb 01, 2026 06:37 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी के 75 जिलों में छात्राओं को लेकर अच्छी खबर है। केंद्रीय बजट में छात्राओं के को राहत देने वाली घोषणा हुई है। दरअसल देश भर में प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किया जाएगा। यह हॉस्टल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (एसटीईएम) संस्थानों में खुलेंगे। सर्वाधिक आबादी वाले राज्य यूपी में 75 जिले हैं और हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खुलने से छात्राओं का उच्च शिक्षा में पंजीकरण और बढ़ेगा। अभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 54.76 लाख विद्यार्थियों में सर्वाधिक 29.80 लाख छात्राएं हैं। आगे यह संख्या और बढ़ेगी।

केंद्र सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना और पूंजीगत सहायता के माध्यम से राज्यों को गर्ल्स हॉस्टल बनाने को प्रोत्साहित करेगी। जिसमें कुल परियोजना की लागत का 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक आर्थिक मदद केंद्र सरकार देती है। एसटीईएम संस्थानों में पढ़ने वाली व शोध करने वाली छात्राओं को हॉस्टल की सुविधा न मिलने से कठिनाई होती है। अब हॉस्टल की सुविधा मिलने से छात्राएं रिसर्च व साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आसानी से अपना भविष्य संवार सकेंगी। पढ़ाई के साथ उन्हें रहने की सुविधा मिलेगी तो उनका रूझान इस ओर तेजी से बढ़ेगा। मेधावी छात्राएं अपने आसपास के जिले के अच्छे उच्च शिक्षण संस्थानों में आसानी से दाखिला ले सकेंगी।

उप्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मौलीन्दु मिश्रा कहते हैं कि अभी बड़ी संख्या में माता-पिता बड़े शहरों में महंगे निजी गर्ल्स हॉस्टलों में रखकर छात्राओं को पढ़ाने से परहेज करते हैं। अब हर जिले में एक गर्ल्स हास्टल स्थापित होने से छात्राओं को सीधा लाभ होगा। विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की मेरिट सूची में छात्राओं का दबदबा रहता है। अब मेधावी छात्राएं हॉस्टल की सुविधा मिलने से अपने जिले के आसपास के उच्च शिक्षण संस्थाओं में दाखिला लेंगी। जिससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

