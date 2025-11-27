Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgood news traveling from meerut to prayagraj will now be much easier the ganga expressway is almost ready
गुड न्यूज: मेरठ से प्रयागराग तक का सफर अब होगा बहुत आसान, गंगा एक्सप्रेस-वे करीब-करीब तैयार

गुड न्यूज: मेरठ से प्रयागराग तक का सफर अब होगा बहुत आसान, गंगा एक्सप्रेस-वे करीब-करीब तैयार

संक्षेप:

मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 594 किलोमीटर का यह गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में बिजौली से शुरू होता है। यूपीडा के अधिकारियों की माने तो मेरठ के बिजौली से बदायूं के बीच का पहला चरण लगभग पूर्ण हो चुका है। बीच में नाममात्र का काम बचा हुआ है।

Thu, 27 Nov 2025 06:51 AMAjay Singh मुख्य संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

Meerut-Prayagraj Ganga Expressway: मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे अब आपकी सेवा के लिए करीब-करीब तैयार होने जा रहा है। यूपीडा की रिपोर्ट को माने तो मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर में अब सारे 1498 स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुके हैं। मिट्टी से लेकर पक्का निर्माण कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। हालांकि ओवरऑल प्रगति अभी 93 प्रतिशत है, जो सात प्रतिशत कार्य प्रगति पर है, वह अंतिम चरण में है। इसके साथ ही ट्रायल की तैयारी चल रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपीडा की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर 25 नवंबर तक की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया कि मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 594 किलोमीटर का यह गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में बिजौली से प्रारंभ होता है। यूपीडा के अधिकारियों की माने तो मेरठ के बिजौली से बदायूं के बीच का पहला चरण लगभग पूर्ण हो चुका है। बीच में नाममात्र का काम बचा हुआ है। अब तो मेरठ से प्रयागराज के बीच सभी 1498 स्ट्रक्चर का निर्माण पूर्ण हो गया है। यह गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में अब फाइनल टच दिया जा रहा है। बदायूं से आगे के हिस्से में कुछ काम प्रगति पर है। हालांकि पक्का निर्माण कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। अब एक प्रतिशत पक्के निर्माण को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

322 स्ट्रक्चर में तैयार हुआ है मेरठ से बदायूं सेक्शन

यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार, मेरठ से बदायूं का सेक्शन ही 322 स्ट्रक्चर के बीच तैयार हुआ है, जिसमें सबसे अधिक 95 स्ट्रक्चर संभल जिले में है। वहीं हापुड़ जिले में 83, बदायूं में 15,बुलंदशहर में 27, अमरोहा में 65 और मेरठ जिले में 37 स्ट्रक्चर तैयार कराए गए हैं। मेरठ से बदायूं सेक्शन कुल 129.700 किलोमीटर में 322 स्ट्रक्चर के बीच बना है, जिसे फाइनल टच दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में रात का पारा लुढ़का; इस जिले में 22 साल का रिकॉर्ड टूटा
ये भी पढ़ें:यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा में 2 फोटो समेत ये डॉक्यूमेंट लाना जरूरी
ये भी पढ़ें:BJP ने देर रात किया यूपी के 14 नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान, यूं साधे समीकरण
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Ganga Expressway UP Top News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |