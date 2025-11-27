गुड न्यूज: मेरठ से प्रयागराग तक का सफर अब होगा बहुत आसान, गंगा एक्सप्रेस-वे करीब-करीब तैयार

संक्षेप: मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 594 किलोमीटर का यह गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में बिजौली से शुरू होता है। यूपीडा के अधिकारियों की माने तो मेरठ के बिजौली से बदायूं के बीच का पहला चरण लगभग पूर्ण हो चुका है। बीच में नाममात्र का काम बचा हुआ है।

Meerut-Prayagraj Ganga Expressway: मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे अब आपकी सेवा के लिए करीब-करीब तैयार होने जा रहा है। यूपीडा की रिपोर्ट को माने तो मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर में अब सारे 1498 स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुके हैं। मिट्टी से लेकर पक्का निर्माण कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। हालांकि ओवरऑल प्रगति अभी 93 प्रतिशत है, जो सात प्रतिशत कार्य प्रगति पर है, वह अंतिम चरण में है। इसके साथ ही ट्रायल की तैयारी चल रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूपीडा की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर 25 नवंबर तक की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया कि मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 594 किलोमीटर का यह गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में बिजौली से प्रारंभ होता है। यूपीडा के अधिकारियों की माने तो मेरठ के बिजौली से बदायूं के बीच का पहला चरण लगभग पूर्ण हो चुका है। बीच में नाममात्र का काम बचा हुआ है। अब तो मेरठ से प्रयागराज के बीच सभी 1498 स्ट्रक्चर का निर्माण पूर्ण हो गया है। यह गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में अब फाइनल टच दिया जा रहा है। बदायूं से आगे के हिस्से में कुछ काम प्रगति पर है। हालांकि पक्का निर्माण कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। अब एक प्रतिशत पक्के निर्माण को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।