UP में पुरानी और महंगी कार-बाइक रखने वालों के लिए अच्छी खबर, परिवहन विभाग ने शुरू की ये सुविधा

उत्तर प्रदेश में अब पुरानी और महंगी कार-बाइक रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग ने इन लोगों को एक खास सुविधा दी है। यूपी में ऐसे लोग अब अपने इन वाहनों को विंटेज श्रेणी में पंजीकृत करवा सकते हैं।

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाताMon, 1 Sep 2025 09:53 PM
उत्तर प्रदेश में अब पुरानी और महंगी कार-बाइक रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। परिवहन विभाग ने इन लोगों को एक खास सुविधा दी है। यूपी में ऐसे लोग अब अपने इन वाहनों को विंटेज श्रेणी में पंजीकृत करवा सकते हैं। परिवहन विभाग ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की 2021 की अधिसूचना के तहत यह सुविधा शुरू की है। परिवहन विभाग के मुताबिक, ऐसे वाहन सिर्फ उम्र के आधार पर अपने आप विंटेज घोषित नहीं हो सकते। इसके लिए वाहन मालिक को अपने जिले के आरटीओ अथवा एआरटीओ आफिस में आवेदन करना पड़ेगा। यहां मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ऐसे वाहन की जांच करेंगे।

आवेदन के 60 दिन में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नई विंटेज बनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) बनवाने अथवा पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क 20 हजार रुपये होगा जबकि जो विंटेज गाड़ी की आरसी का नवीनीकरण कराने के लिए 5000 रुपये देने होंगे। विंटेज गाड़ी की आरसी 10 साल तक वैध होगी। इसके बाद हर पांच साल में नवीनीकरण कराना पड़ेगा।

विंटेज गाड़ियों के लिए ये नियम मान्य

केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक विंटेज गाड़ियां वह मानी जाएंगी जो पहली बार रजिस्ट्रेशन की तारीख से 50 साल से ज्यादा पुरानी हों। इनकी चेसिस, बॉडी अथवा इंजन में कोई बड़ा बदलाव न किया गया हो। इन वाहनों में ट्रैक्टर जैसे वाहन नहीं शामिल किए गए हैं। विंटेज गाड़ियों की नम्बर प्लेट का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना जरूरी नहीं है। परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी गाड़ियों को रोजाना चलाने और कामर्शियल इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। यह व्यवस्था सिर्फ ऐसी गाड़ियों की मौलिक स्थिति को बचाने और उसकी हेरिटेज वैल्यू बनाए रखने के लिए की गई है। विंटेज वाहन की आरसी पर यह नियम अंकित भी किया जाएगा। अगर वाहन मालिक सामान्य श्रेणी में पुनः पंजीयन चाहते हैं तो उन्हें सामान्य प्रक्रिया से कर सकते हैं।

शासन की एसओपी लागू होने तक केन्द्र सरकार के नियम मान्य

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि यूपी में विंटेज मोटर वाहनों के पंजीयन की सुविधा मोर्थ की अधिसूचना और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के अनुसार है। प्रदेश सरकार की ओर से विंटेज रजिस्ट्रेशन के लिए एसओपी विचाराधीन है। जैसे ही यह एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) होगी, तब वही लागू कर दी जाएगी। एसओपी के लागू होने तक पंजीयन केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार ही किया जाएगा। विभाग के मुताबिक जिन आवेदनों की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से लम्बित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जा रहा है।

