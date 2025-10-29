Hindustan Hindi News
गुड न्यूज: लखनऊ से बनारस तक और तेज होगी रफ्तार, हाईवे को किया जाएगा सिक्स लेन

संक्षेप: बनारस जाने के लिए अधिकतर लोग एनएच-731 का ही प्रयोग करते हैं। इसके चलते पिछले कुछ सालों में इस हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है। रोजाना 20 से 30 हजार वाहनों का आवागमन इस हाईवे पर होता है। इस दबाव के कारण ही एनएचएआई ने इसे सिक्स लेन किए जाने की आवश्यकता महसूस की है।

Wed, 29 Oct 2025 06:09 AMAjay Singh शुभ्रांशु शेखर, लखनऊ
लखनऊ-सुल्तानपुर-बनारस हाईवे पर वाहनों को रफ्तार मिलेगी। फोर लेन के इस हाईवे को सिक्स लेन किया जाएगा। इसके बाद लखनऊ से बनारस तक 295 किमी की दूरी तय करने में तीन से साढ़े तीन घंटे लगेंगे। अभी फोर लेन के इस हाईवे पर यह दूरी तय करने में साढ़े पांच घंटे लगते हैं। हाईवे को सिक्स लेन करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया(एनएचएआई) ने सर्वे शुरू करवा दिया है।

बनारस के लिए एनएच -731 सुलतानपुर होकर जाता है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी, जिससे बनारस जाने पर दूरी बढ़कर 313 किमी हो जाती है और समय भी लगभग साढ़े पांच घंटे ही लगते हैं। बनारस जाने के लिए अधिकतर लोग एनएच-731 का ही प्रयोग करते हैं। जिसके कारण पिछले कुछ सालों में इस हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है। रोजाना 20 से 30 हजार वाहनों का आवागमन इस हाईवे पर होता है। इस दबाव के कारण ही एनएचएआई ने इसे सिक्स लेन किए जाने की आवश्यकता महसूस की है। सिक्स लेन बनाए जाने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरवरी अंत डीपीआर तैयार किए जाने की संभावना है, जिससे कि मार्च के बजट सत्र में इसके लिए बजट का आवंटन हो सके।

सुविधाओं के कारण लखनऊ-बनारस हाईवे पहली पसंद

बनारस जाने वाले अधिकतर लोग सुविधाओं के कारण ही लखनऊ-सुल्तानपुर-बनारस नेशनल हाईवे-731 का प्रयोग करते हैं। हाईवे के दोनों तरफ जगह-जगह रेस्टोरेंट-ढाबे, पेट्रोल पंप, बाजार, अस्पताल, केमिस्ट शॉप सहित अन्य जन सुविधाएं आसानी से मुहैया हो जाती हैं। जगदीशपुर, सुलतानपुर, लंभुआ, जौनपुर जाने के लिए भी इस मार्ग का प्रयोग किया जाता है। जौनपुर पार करते ही बाबतपुर होते हुए बनारस में लोग प्रवेश कर जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दो से तीन स्थानों पर ही पेट्रोल पंप, ढाबे और जनसुविधाएं हैं। एनएच-731 के मुकाबले पूर्वांचल एक्सप्रेस पर टोल भी कुछ अधिक है।

दोनों क्षेत्रों की टीमें कर रही हैं सर्वे

एनएच-731 को सिक्स लेन बनाए जाने के लिए एनएचएआई की लखनऊ और बनारस रीजन की टीम अपने-अपने क्षेत्र में सर्वे कर रही हैं। इस सर्वे में वाहनों का दबाव, यात्रियों की आवाजाही, उनकी सुविधाओं आदि को लेकर फिजिबिल्टी सर्वे किया जा रहा है। एनएचएआई मुख्यालय, नई दिल्ली के निर्देश पर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का काम संभवत: नवंबर में पूरा कर इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी जाएगी।

