यूपी के प्राइमरी शिक्षकों की सैलरी को लेकर खुशखबरी, सभी को प्रोन्नत वेतनमान देने की तैयारी

UP Primary Teacher News: स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से इस बारे में एक प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है। उम्मीद है कि शासन जल्द ही इस पर अपनी मुहर लगाएगा। अभी तक 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही इसका लाभ दिया जाता है। शिक्षक सभी को इसका लाभ दिए जाने की मांग कर रहे थे।

UP Primary School Teacher Salary News: उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब सभी पात्र शिक्षकों को अब प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। अभी तक 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही इसका लाभ दिया जाता है। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है। उम्मीद है कि शासन इस पर जल्द अपनी मुहर लगाएगा। इससे सभी शिक्षकों को राहत मिलेगी। अभी शिक्षकों को 10 साल की सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान दिया जाता है। उसके अगले 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है ।

यह प्रोन्नत वेतनमान सिर्फ 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही मिलता है । ऐसे में सभी शिक्षकों को लाभ देने की मांग की जा रही है। अब उनकी यह मांग जल्द पूरी होगी। मानव संपदा पोर्टल पर इसके लिए एक मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा। इस पर ऑनलाइन ही इसकी स्वीकृति मिलेगी।

राजकीय विद्यालयों के शिक्षक कर रहे प्रमोशन की मांग वहीं, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रवक्ता और अधीनस्थ राजपत्रित पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर लखनऊ, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, हरदोई, आजमगढ़ और देवरिया समेत विभिन्न जिलों के शिक्षकों ने गुरुवार को शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही का खामियाजा शिक्षक भुगत रहे हैं। कई शिक्षक बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। किसी भी तरह इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह सरासर गलत है।