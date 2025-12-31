फ्री राशन को लेकर खुशखबरी, लाखों लोगों को नए राशन कार्ड जारी होने का रास्ता साफ

संक्षेप: राशन कार्ड नहीं होने के कारण परेशानियां झेल रहे यूपी के करीब आठ लाख लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। इन राशन कार्डों को बनाने और बांटने का रास्ता साफ हो गया है।

फ्री राशन का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। प्रदेश में फंसे आठ लाख राशन कार्डों के वितरण का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य और रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने जिलों में विद्यमान रिक्ति की तुलना में प्राप्त आवेदनों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराकर नियमानुसार नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। आपके प्रिय अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने सोमवार के अंक में प्रदेश में आठ लाख लोगों के राशन फंसे, हेडिंग से खबर छापी थी। इसी परिप्रेक्षय में मंगलवार को खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री ने राशन कार्ड बनाए जाने के कार्यों की समीक्षा बैठक कर विभागीय अधिकारियों को उक्त निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नए लाभार्थियों को दिए जाने वाले नए राशन कार्डों का वितरण जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराने के भी निर्देश दिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मंभी ने यह भी कहा कि जिन राशन कार्ड धारकों के सदस्य भारत से बाहर विदेश नौकरी करने गए हैं तथा उनकी आय अधिक होने के कारण वह अपात्र हो गए हैं, उनके राशन कार्ड आय सीमा अधिक होने के दृष्टिगत निरस्त कर दिए जाएं, उक्त के साथ-साथ मृत व्यक्तियों के राशन कार्ड भी निरस्त कर पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द राशन कार्ड बांटे जाएं।

इसके साथ ही ऐसी महिलाएं जिनका विवाह हो गया है, उनके यूनिटों को उनके ससुराल में जोड़ने की कार्यवाही तत्परता से की जाए। उन्होंने से कहा कि लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी भी शीघ्र पूर्ण कराए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में विवाहित महिलाओं के यूनिट स्थानान्तरण के लिए कुल 7,316 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही जारी है। इसी प्रकार से एसएसडीजी के तहत प्रदेश स्तर पर लंबित आवेदनों को नियमानुसार जांच कर उनके राशन कार्ड निर्गत किए जा रहे हैं।