गुड न्यूज: गोरखपुर से प्रयागराज तक चलेगी वन-डे ट्रेन, एनईआर ने शुरू की तैयारी

इस नई सेवा के शुरू होने से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कंफर्म टिकट तो मिलेगा ही यात्रा भी आसान होगी। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और प्रयागराज के बीच वन डे ट्रेन चलाने की योजना की तैयारी कर रही है। संबंधित अधिकारियों के बीच प्रस्ताव पर मंथन जारी है।

Tue, 2 Dec 2025 02:30 PMAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
Railway News: प्रयागराज तक जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्री अब एक ही दिन में प्रयागराज जाकर लौट सकेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से प्रयागराज के लिए वन डे ट्रेन चलाने की तैयारी में है। सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा प्रस्ताव दिए जाने के बाद परिचालन विभाग ने समय-सारिणी पर काम करना शुरू कर दिया है। तैयारी के अनुसार ट्रेन गोरखपुर से सुबह पांच बजे चलकर सुबह 11.30 बजे तक (झूसी) प्रयागराज पहुंचेगी। इसके बाद शाम पांच बजे तक वापसी करते हुए रात 11 बजे तक गोरखपुर आ जाएगी। बहरहाल अभी इसको लेकर मंथन जारी है। जल्द ही शेड्यूल बनाकर बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।

इस नई सेवा के शुरू होने से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कंफर्म टिकट तो मिलेगा ही यात्रा भी सुगम होगी। इसी को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और प्रयागराज के बीच वन डे ट्रेन चलाने की योजना की तैयारी कर रही है। संबंधित अधिकारियों के बीच प्रस्ताव पर मंथन जारी है। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या और आने वाले खर्च की समीक्षा भी शुरू हो गई है।

बोर्ड, हाईकोर्ट और अन्य विभागों के काम निपटाकर वापस आ सकेंगे लोग : इस ट्रेन से यात्री प्रयागराज में बोर्ड कार्यालय, हाईकोर्ट और अन्य कार्यालयों में अपने जरूरी काम निपटाकर शाम को इसी ट्रेन से वापस गोरखपुर आ सकेंगे। अभी गोरखपुर से ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो सुबह जाकर शाम को वापस लौटती हो।

अभी प्रयागराज के लिए यह है व्यवस्था

प्रयागराज के रास्ते चौरीचौरा एक्सप्रेस चलती है लेकिन वह कानपुर अनवरगंज तक जाती है। एक तो उसका समय सही नहीं है, ऊपर से कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। ऐसे में संगम स्नान व हाईकोर्ट जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

